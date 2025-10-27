Jumbo continuă strategia de a cumpăra malluri în loc să închirieze spații. Retailerul grec încheie anul cu achiziția unui nou centru comercial 

Jumbo avea deja un magazin în acel centru comercial, ceea ce pare să dea sens deciziei, însă retailerul și-a ddezvăluit de ceva vreme strategia de a deschide magazine Jumbo de tip hipermarket. Astfel, gigantul grec a decis să cumpere întregul centru Veso Mare, devenind proprietar, nu doar chiriaș.

Prețul plătit pentru această achiziție se ridică undeva la 10 milioane de euro, achitat integral în numerar (din propriile fonduri, fără împrumuturi), așa cum reiese din comunicatul oficial transmis de companie.

După tranzacție, Jumbo deține 100% din acțiunile firmei HERALD 2, care reprezintă toate drepturile de proprietate asupra centrului comercial.

„Retailerul grec Jumbo a finalizat recent achiziția a 100% din acțiunile filialei „HERALD HELLAS S.A. CU ADMINISTRATOR UNIC PENTRU DEZVOLTARE IMOBILIARĂ ȘI SERVICII 2” (HERALD 2), proprietara centrului comercial VESO MARE din Patras, Grecia. Tranzacția s-a ridicat la 10.825.621 EUR și a fost plătită în numerar din fondurile disponibile ale companiei. Astfel, Jumbo devine unicul acționar al HERALD 2, deținând 100% din drepturile de vot ale acesteia, reprezentate de 196.036.762 de acțiuni ordinare înregistrate, cu o valoare nominală de 0,04 EUR fiecare”, se arată în comunicat.

Această achiziție marchează o expansiune semnificativă a Jumbo în sectorul imobiliar din Grecia, similară cu strategia adoptată în România. În 2023, Jumbo a achiziționat centrul comercial Liberty Center din cartierul bucureștean Rahova, tranzacție estimată la aproximativ 20 de milioane de euro. Ulterior, centrul a fost transformat în „Jumbo Mall”, cu deschiderea oficială în noiembrie 2024.

Ce planuri are retailerul

Compania intenționează să deschidă un nou magazin la fiecare trei ani în Grecia, potrivit planurilor de extindere anunțate.

De asemenea, două noi hipermarketuri vor fi inaugurate în Cipru în următorii cinci ani, iar în Bulgaria este planificată deschiderea unui hipermarket nou în doi-trei ani.

În România, ritmul de deschidere a câte unui hipermarket pe an va fi menținut.

Grupul a precizat totodată că va continua să investească constant în dezvoltarea magazinului online pe toate piețele în care activează, consolidându-și astfel prezența în comerțul electronic.

Performanța vânzărilor pe țări în ultimele 9 luni

Grecia

În septembrie 2025, vânzările nete ale companiei-mamă – excluzând vânzările intragrup – au crescut cu aproximativ 6% față de anul anterior. Per ansamblu, în primele nouă luni ale anului 2025, vânzările nete ale companiei-mamă au înregistrat o creștere de circa 9% față de aceeași perioadă din 2024.

Cipru

Vânzările rețelei au crescut cu aproximativ 5% în septembrie 2025 comparativ cu anul precedent. În total, pentru primele nouă luni ale anului, creșterea a fost de aproximativ 8%.

Bulgaria

Vânzările rețelei au rămas la același nivel în septembrie 2025, iar pentru primele nouă luni ale anului, creșterea a fost de aproximativ 3%.

România

Vânzările rețelei (inclusiv cele realizate prin magazinul online au fost stabile în septembrie 2025, iar pe parcursul primelor nouă luni ale anului s-a înregistrat o creștere de aproximativ 6% față de anul anterior.

În prima jumătate a anului 2025, în orașul Timișoara, România, a fost deschis un nou hipermagazin privat, al doilea magazin Jumbo din oraș.

La data de 30.06.2025, rețeaua Grupului număra 89 de magazine, dintre care 53 în Grecia, 6 în Cipru, 10 în Bulgaria și 20 în România, iar magazinul online era activ în Grecia, Cipru și România.