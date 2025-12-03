Care lună din 2026 devine „super luna călătoriilor” în Europa

ABTA a publicat raportul privind tendințele în turism pentru 2026, confirmând că septembrie devine „super luna călătoriilor”.

Experții atribuie statutul de „super luna călătoriilor” unor factori precum vremea caldă și vacanțele la prețuri avantajoase, având în vedere că nu se încadrează în sezonul de vârf al vacanțelor școlare.

Italia, destinație perfectă în septembrie

Dacă doriți să bifați satele colorate de pe coasta Amalfi, acesta poate fi momentul ideal. Temperatura se situează între 20 și 28 °C în timpul zilei. Puteți petrece ziua plimbându-vă prin orașe, apoi găsiți un șezlong pe plajă pentru căldura după-amiezii.

Insula Sardinia este renumită pentru plajele cu nisip demne de Maldive. În septembrie, cu temperaturi medii de 27 °C, poate fi încă suficient de cald pentru a înota în mare. Serile puțin mai răcoroase sunt ideale pentru cocktail la apus.

Spania, vreme ideală pentru plajă

Costa del Sol și Costa Dorada se bucură de temperaturi medii de 27 °C în timpul zilei și aproximativ 18 °C seara. Este vremea ideală pentru a lenevi pe plajă sau a lua cina în aer liber.

Pentru escapade în oraș, atenție la căldură. Sevilia are temperaturi medii de 33 °C, iar Madridul de aproximativ 28 °C. Vestea bună este că nu va trebui să vă luptați cu mulțimile de turiști.

Insulele Baleare și Insulele Canare oferă în continuare vreme caldă, plaje cu nisip și viață de noapte animată, conform Express.

Turcia, perfectă pentru all-inclusive

Stațiunile balneare precum Bodrum se bucură de temperaturi medii de 31 °C în septembrie. Dacă doriți o vacanță petrecută la piscină și la malul mării, Turcia este destinația ideală.

Hotelurile și restaurantele sunt mai liniștite decât în lunile de vară. Puteți găsi adesea oferte tentante pentru vacanțe all-inclusive.

Croația, fără aglomerație

Orașele croate, de la Dubrovnik la Split, au temperaturi medii de 25 °C și vreme însorită. Puteți petrece timp plimbându-vă pe străzile istorice fără a lupta cu căldura verii.

Este încă suficient de cald pentru plaje sau pentru a înota în mare în timpul unei excursii cu barca. Parcul național Krka, cu cascadele sale iconice, merită vizitat pentru fotografii demne de Instagram.

Insulele grecești, fără haos turistic

Insulele grecești nu încep să se liniștească decât la sfârșitul lunii septembrie. Veți găsi restaurante, hoteluri, baruri și cluburi deschise dacă doriți o vacanță de vară fără aglomerație.

Rhodos poate fi o alegere excelentă pentru familii, oferind oferte all-inclusive. Santorini impresionează cu clădirile sale iconice cu cupole albastre și tencuite în alb.

Maroc, escapadă la soare

Marrakech oferă temperaturi medii de 30 °C, souk-uri pline de viață și stațiuni frumoase cu piscine ideale pentru răcorire. Preferi plaja? Agadir are temperatura de 29 °C și țărmuri nisipoase perfecte.