Un polițist din Constanța, prins în flagrant când lua șpagă 5.000 de euro, arestat

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față Florin Simineanu, ofițer de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța – Serviciul de Investigare a Infracționalității de Mediu, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.

Potrivit DNA, în 3 noiembrie 2025, Florin Simineanu, în calitate de ofițer de poliție cu atribuții de constatare/sancționare a contravențiilor în cadrul IPJ Constanța – Serviciul de Investigare a Infracționalității de Mediu, a efectuat un control general pe linie mediu în cadrul unei societăți din jud. Constanța, în urma căruia ar fi fost descoperite o serie de nereguli. La finalul controlului, ofițerul a întocmit un proces-verbal de constatare fără a aplica o amendă contravențională și l-ar fi îndrumat pe directorul general al societății respective să remedieze problemele identificate.

Ulterior, la data de 12 noiembrie 2025, Simineanu ar fi pretins directorului general al societății respective, remiterea, în termen de 15 zile, fie a sumei de 20.000 de lei, fie a sumei de 25.000 de lei, la alegerea acestuia din urmă, întrucât nu a aplicat sancțiuni contravenționale în cuantumul prevăzut de lege pentru neregulile constatate în timpul controlului menționat anterior.

În data de 28 noiembrie 2025, inculpatul Florin Simineanu a primit de la persoana respectivă (martor în cauză), suma de 5.000 euro (echivalentul sumei de 25.000 de lei), ocazie cu care procurorii anticorupție l-au prins în flagrant pe polițist.

În data de 29 noiembrie 2025, ca urmare a propunerii de arestare preventivă solicitată de procurorii anticorupție, judecătorii din cadrul Tribunalului București au decis măsura arestului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile față de inculpat. Acestuia i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală.