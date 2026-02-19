Un polițist de frontieră a luat mită de la un bulgar. L-a amenințat că îi aplică o sancțiune mai mare decât prevedea legea

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, procurorii au cerut instanței arestarea preventivă a agentului de poliție de frontieră.

Față de polițist au fost începute cercetări pentru luare de mită.

Conform procurorilor, în 17 octombrie 2025, în apropierea punctului de trecere a frontierei Borş 2, polițistul a oprit pentru control un cetățean bulgar, care tocmai după ce a intrat în România a pătruns pe un sector de drum semnalizat cu „acces interzis”.

Inculpatul i-ar fi prezentat șoferului că abaterea comisă este sancționată cu o măsură mult mai

severă decât cea prevăzută de lege. Este vorba de suspendarea dreptului de a conduce, deși legea nu prevede o astfel de măsură complementară pentru contravenția ușoară în discuție, apoi ar fi condiționat neaplicarea sancțiunii contravenționale de remiterea sumei de 1250 lei, sugerând

existența unei „a doua variante”.

Polițistul l-ar fi dus pe bulgar într-o localitate apropiată, cu autospeciala de poliție, pentru ca acesta să scoată de la un bancomat 600 de lei, pe care i-a dat-o polițistului.

„Propunerea de arestare preventivă s-a fundamentat, printre altele, şi pe necesitatea protejării încrederii publice în integritatea autorităților cu atribuții în controlul frontierei de stat, în special în contextul actual, în care România este stat membru al spațiului Schengen, iar standardele de integritate și anticorupție în punctele de frontieră sunt de importanță deosebită”, arată procurorii.