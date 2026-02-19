Sondaj INSCOP. Corupția, cea mai îngrijorătoare problemă pentru români. Războiul din Ucraina și încrederea fluctuantă în liderii internaționali, în topul preocupărilor publice

Un sondaj INSCOP Research, realizat la solicitarea think-tank-ului New Strategy Center între 28 ianuarie și 6 februarie 2026, arată că românii consideră corupția cea mai mare problemă a țării, urmată de creșterea prețurilor și starea de sănătate.

Studiul, intitulat „4 ani de război în Ucraina. Impactul profund asupra opiniei publice din România”, a inclus o analiză a percepțiilor publicului asupra direcției țării, a războiului din Ucraina, a securității naționale și a încrederii în liderii internaționali.

Direcția țării

Pentru sondajul INSCOP, doar 22.2% dintre români au răspuns că sunt de părere că lucrurile merg într-o direcție bună, în timp ce 73.1% consideră că țara merge într-o direcție greșită, iar 4.7% nu au știut sau nu au răspuns.

„Sunt optimiști cu privire la direcția țării mai ales: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare. Sunt pesimiști cu privire la direcția țării în special: votanții PSD și AUR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din mediul rural.”

Sursele de îngrijorare

Corupția rămâne cea mai importantă problemă pentru români, indicată de 32.2% dintre respondenții pentru sondajul INSCOP, în creștere față de 21.5% în noiembrie 2023. Alte probleme menționate au inclus creșterea prețurilor – 23.6%, starea de sănătate proprie și a familiei – 13.4%, și starea sistemului de educație – 11.7%. Lipsa locurilor de muncă – 9.8%, războiul din Ucraina – 6.9% și starea infrastructurii – 0.7% completează topul preocupărilor. Ponderea non-răspunsurilor a fost de 1.6%.

„Aleg ca principală sursă de îngrijorare corupția mai ales: votanții USR și AUR, bărbații, persoanele între 45 și 59 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București, angajații din sectorul public. Precizează creșterea prețurilor drept cea mai importantă problemă care îi îngrijorează în special: votanții PSD, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație primară și medie, locuitorii din mediul rural. Votanții PSD, persoanele de peste 60 de ani și cei cu educație primară menționează într-o proporție mai mare ca restul populației starea de sănătate proprie și a familiei drept sursă principală de îngrijorare. Mai ales votanții PNL și persoanele de peste 60 de ani consideră războiul din Ucraina drept cea mai îngrijorătoare problemă.”

Războiul din Ucraina

Românii au opinii divizate despre evoluția războiului din Ucraina și a responsabilități. 44.5% cred că Rusia va câștiga, iar 23.4% susțin că Ucraina va ieși învingătoare.

„Sunt de părere că Rusia va câștiga războiul mai ales: votanții AUR și tinerii sub 30 de ani. Cred că Ucraina va câștiga războiul în special: votanții PNL și USR, femeile, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București.”

Mai mult, 35.4% consideră că Ucraina ar trebui să facă concesii pentru a opri conflictul, în timp ce 53.3% susțin că Rusia trebuie să se retragă și să returneze teritoriile.

„Consideră că, pentru a se opri războiul, Ucraina ar trebui să facă concesii Rusiei mai ales: votanții AUR, bărbații, persoanele între 30 și 59 de ani, angajații din sectorul privat. Cred că Rusia ar trebui să se retragă și să returneze Ucrainei teritoriile în special: votanții PSD, PNL și USR, femeile, tinerii sub 30 de ani.”

Conform datelor furnizate de INSCOP, 54.9% consideră Rusia vinovată de declanșarea războiului, 14.1% Ucraina, 7.7% SUA, 9% UE și 3.5% alții. În privința ajutorului pentru Ucraina, 31.5% susțin asistență umanitară, 10.5% ajutor militar și 12.2% financiar, în timp ce 42.6% consideră că România nu ar trebui să ofere niciun sprijin.

România și Aliații

Data arată că 40.9% cred că România ar trebui să își respecte obligațiile NATO, participând militar, iar 27.4% ar trimite doar ajutor medical și hrană. De asemenea, 19.6% ar alege neutralitatea, iar 5.5% doresc ieșirea din NATO. Românii au încredere diferită în sprijinul aliaților. În cazul unui atac rusesc, 66.6% cred în protecția NATO, 47.7% în Franța, 46.6% în SUA, 44.6% în Germania și 38.1% în Marea Britanie.

Securitate și apărare

Conform informațiilor, 3.6% consideră România complet pregătită pentru un atac rusesc, 9.9% în destul de mare măsură, 31.7% în destul de mică măsură și 51.4% deloc pregătită.

În plus, 74.4% susțin creșterea bugetului de apărare, iar 67.1% sprijină serviciul militar obligatoriu. Românii agreează introducerea exercițiilor de tragere în licee în măsură de 48.1%, cursuri de operatori drone în măsură de 80.8%, și cursuri de prim ajutor pentru persoanele între 15 și 60 de ani în proporție de 92.7%. În ceea ce privește doborârea dronelor rusești care survolează teritoriul țării, 72.9% sunt de acord cu această acțiune.

Surse de informare

Conform INSCOP, 44.7% dintre români se informează din posturile TV, 25% din rețele sociale, 17.8% din site-uri de știri, 5.9% prin radio, 2.8% de la prieteni și 1.4% prin WhatsApp.

Încredere în lideri internaționali

În rândul românilor, președintele american, Donald Trump, și președintele francez, Emmanuel Macron, conduc în topul încrederii, cu 33% fiecare. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, are o încredere de 23.7% din partea românilor.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, este un lider în care aceștia au încredere în proporție de 23.1%, cancelarul german, Frederick Merz, în proporție de 20.8%, iar Viktor Orban și Vladimir Putin se află la finalul clasamentului cu 20.5%, respectiv 17.5%.

Metodologie

Sondajul a fost realizat prin interviuri telefonice (CATI) pe un eșantion de 1100 persoane, reprezentativ pentru populația României cu vârsta de peste 18 ani. Eroarea maximă admisă este ±3%, cu un grad de încredere de 95%.