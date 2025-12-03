Sondaj. Încrederea ucrainienilor în aderarea la NATO ca garanție a securității este în scădere

Doar 19,4% dintre ucraineni consideră că aderarea la NATO reprezintă cea mai bună garanție de securitate, procentul fiind cu 10% mai mic decât anul trecut.

Datele provin din ultimul sondaj realizat de agenția Info Sapiens și publicat de New Europe Center, miercuri, 3 decembrie.

Cea mai mare parte a respondenților, 31,1%, văd dezvoltarea armelor nucleare proprii de către Ucraina, o idee anterior respinsă de Kiev, drept soluția optimă pentru securitate.

Aceștia susțin „dezamăgirea ucrainenilor față de sprijinul internațional”, potrivit New Europe Center, think-tank cu sediul la Kiev.

Rezultatele acestui studiu vin și în contextul presiunilor recente din partea Statelor Unite asupra Ucrainei pentru a accepta un acord de pace cu Moscova.

Respondenții au fost întrebați care garanție de securitate ar fi cea mai eficientă, una dintre opțiuni fiind aderarea la NATO, cu condiția ca protecția alianței să acopere doar teritoriile controlate de Ucraina.

De asemenea, procentul celor care consideră „complet inacceptabil” să renunțe la aspirațiile NATO pentru un acord de pace cu Rusia a scăzut la 41,1%, față de 48,7% în 2024 și 56,9% în 2023.

Sondajul, realizat între 5 și 26 noiembrie pe un eșantion de 1.000 de persoane, a fost prezentat în cadrul întâlnirii miniștrilor de externe ai NATO de la Bruxelles, dedicată securității euro-atlantice.