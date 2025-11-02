Războiul din Ucraina, ziua 1.348 | Purtătorul de cuvânt al Kremlinului spune că „nu este nevoie” de o întâlnire între Trump și Putin

Zelenski primește sisteme de apărare Patriot de la Germania

Ucraina primește sistemele de apărare Patriot de la Germania. Anunțul a fost dat de președintele Volodimir Zelenski, care a precizat că acordurile de consolidare a apărării aeriene au fost puse în aplicare.

„Atacurile aeriene rusești sunt miza principală a lui Putin în acest război – prin teroare, el încearcă să compenseze incapacitatea sa de a-și atinge obiectivele nebunești pe teren. Prin urmare, fiecare consolidare a apărării noastre aeriene ne apropie literalmente de sfârșitul războiului pe care îl așteptăm cu toții”, a precizat Zelenski, duminică după-masă în mesajul său publicat pe X.

Atacuri rusești în regiunea Dnipropetrovsk: un bărbat a murit, iar trei persoane, între care un copil, au fost rănite

Un bărbat de 55 de ani a fost ucis, iar alte trei persoane, inclusiv o fetiță de opt ani, au fost rănite, sâmbătă, în urma atacurilor lansate de forțele ruse asupra regiunii Dnipropetrovsk, în estul Ucrainei.

Potrivit lui Vladyslav Haivanenko, șeful Administrației Militare Regionale, un atac cu dronă a lovit orașul Pavlohrad, provocând victime și incendii.

„Un bărbat de 55 de ani a fost ucis într-un atac cu dronă la Pavlohrad. Trei persoane au fost rănite în cursul zilei, inclusiv o fetiță de opt ani, un bărbat de 71 de ani și o femeie de 39 de ani”, a transmis Haivanenko pe Telegram, citat de agenția Ukrinform.

În urma loviturilor au izbucnit incendii, fiind avariate un bloc de locuințe, mai multe mașini, un acoperiș metalic și o întreprindere privată.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului spune că „nu este nevoie” de o întâlnire între Trump și Putin

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat duminică, 2 noiembrie, că în acest moment „nu este nevoie” de o întrevedere între Donald Trump și Vladimir Putin.

„Teoretic, o astfel de întâlnire este posibilă, dar în acest moment nu este nevoie de ea”, a spus Peskov, citat de agenția rusă de stat TASS. „Este nevoie de o muncă minuțioasă asupra detaliilor privind soluționarea conflictului”.

Declarația vine după o serie de discuții privind o posibilă reluare a dialogului direct între Washington și Moscova.

Pe 16 octombrie, Putin l-a sunat pe Trump, iar liderul american a afirmat atunci că ar putea avea o întâlnire cu președintele rus la Budapesta, vorbind despre un „progres” în negocierile de pace.

Planurile pentru summit au fost însă abandonate pe 21 octombrie, când Trump a spus că nu vrea să-și piardă timpul cu Putin, motivând că Rusia refuză să oprească luptele de-a lungul actualei linii a frontului.

O zi mai târziu, liderul american a impus sancțiuni celor mai mari două companii petroliere ruse, Rosneft și Lukoil, în semn de presiune asupra Moscovei.

Cel puțin 15 morți și 20 de răniți în atacurile rusești din ultimele 24 de ore în Ucraina

Rusia a lansat peste 700 de atacuri asupra mai multor regiuni din Ucraina în ultimele 24 de ore, ucigând cel puțin 15 civili și rănind alți 20, potrivit autorităților de la Kiev. Printre victime se află și doi copii, iar mai multe localități au rămas fără electricitate.

Cel puțin 15 civili au fost uciși și alți 20 au fost răniți în ultimele 24 de ore, în urma atacurilor lansate de forțele ruse asupra mai multor regiuni din Ucraina, au anunțat autoritățile ucrainene pe duminică.

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Rusia a folosit două rachete balistice Iskander M și 79 de drone de atac, printre care aproximativ 50 de tip Shahed, precum și drone Gerbera și momeală.

Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 67 dintre acestea, însă 12 au lovit ținte în șase locații diferite, scrie Kyiv Independent.

Două persoane au murit în urma unui atac cu drone în regiunea Odesa

Cel puțin două persoane au fost ucise în regiunea ucraineană Odesa, după un atac cu drone rusești, în timp ce alte regiuni ale țării se confruntă cu pene de curent masive provocate de bombardamentele asupra rețelei electrice.

Conform AP, două persoane au murit duminică dimineață în urma unui atac cu drone asupra unui parc auto din regiunea Odesa, situată pe coasta ucraineană a Mării Negre, au anunțat autoritățile de la Kiev.

Alte trei persoane au fost rănite, potrivit guvernatorului regional Oleh Kiper.

În același timp, Rusia a continuat valurile de atacuri asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, vizând în special regiunea Zaporojie, aflată în apropierea liniei frontului.

Guvernatorul Ivan Fedorov a declarat că aproape 60.000 de locuitori au rămas fără curent electric, iar două persoane au fost rănite.

Imagini publicate pe Telegram arată clădiri distruse complet de explozii.

Operatorul național de energie, Ukrenergo, a anunțat întreruperi controlate de curent în mai multe regiuni, ca urmare a pagubelor provocate de atacurile asupra rețelei.

Aceste lovituri fac parte din campania susținută a Rusiei împotriva infrastructurii energetice ucrainene, intensificată odată cu apropierea iernii.

Lipsa electricității afectează grav funcționarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și încălzire centralizată, punând presiune suplimentară asupra populației civile

Armata ucraineană ar fi atacat un debarcader al unui terminal petrolier, precum și un petrolier în regiunea Krasnodar din Rusia

Armata ucraineană ar fi atacat un debarcader al unui terminal petrolier, precum și un petrolier în regiunea Krasnodar din Rusia, în seara zilei de 1 noiembrie, au relatat canalele media rusești Telegram, scrie Kyiv Independent.

Fotografiile și videoclipurile postate pe rețelele de socializare pretind că arată un incendiu de amploare izbucnind de la debarcaderul terminalului, situat în largul Mării Negre.

Canalele rusești Telegram, citând rapoarte ale locuitorilor , au remarcat că cel puțin trei incendii au fost observate în zona terminalului petrolier, inclusiv la un petrolier.

Oficialii de la sediul operațiunilor regionale din regiunea Krasnodar au confirmat ulterior că un atac cu drone a provocat daune infrastructurii portuare. Oficialii au adăugat că suprastructura punții, o navă, clădiri și infrastructura terminalului au fost avariate în atac.

Drone observate deasupra bazei militare din Belgia pentru a doua oară în 24 de ore

O dronă a fost observată deasupra bazei aeriene Kleine Brogel din Belgia în seara zilei de 1 noiembrie, pentru a doua oară în mai puțin de 24 de ore, au relatat agențiile de presă locale.

Observarea are loc la doar o zi după ce mai multe drone au fost observate deasupra aceleiași baze aeriene pe 31 octombrie, a anunțat ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, pe 1 noiembrie.

În urma celui de-al doilea incident, un elicopter al poliției a pornit în urmărire, dar nu a reușit să intercepteze drona, a relatat publicația belgiană VTM Nieuws .

Deși oficial neconfirmat, se crede pe scară largă că baza aeriană găzduiește arme nucleare americane în cadrul acordurilor de partajare nucleară ale NATO. De asemenea, baza este programată să servească drept sediu pentru avioanele de vânătoare F-35 începând cu 2027, a relatat agenția de știri Belga .

Incidentul are loc pe fondul unei creșteri a numărului de observări misterioase de drone în țările europene, stârnind temeri privind implicarea Rusiei în războiul hibrid și o îngrijorare reînnoită cu privire la securitatea alianței.

Pe 17 octombrie, forțele aliate au doborât două drone de origine necunoscută după ce au fost observate în apropierea unei baze militare din sudul Estoniei.

Franchen a declarat că ancheta incidentului este în curs de desfășurare, adăugând că imaginile dronelor au fost surprinse în zbor.