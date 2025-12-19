Vladimir Putin susține conferința anuală de presă la Moscova. Putin îi numeşte pe liderii europeni „hoţi” / Președintele Rusiei critică din nou extinderea NATO și propune un „nou sistem” de securitate european

UPDATE Putin înfuriat de o întrebare primită de la BBC: „Ce, o să atacăm Europa?”

Putin a părut deranjat de întrebările jurnaliștilor stăini. Putin a respins ideea că Rusia ar folosi legislația ca instrument de represiune.

Liderul rus a susținut că, spre deosebire de alte țări, în Rusia nu ar exista „represiuni” sau „urmăriri penale” în baza acestei legislații. El a afirmat că, în interpretarea sa, obligația principală ar fi „doar” declararea surselor de finanțare externe: „Noi nu avem nimic de genul acesta. Conform legii noastre, este doar necesar să declari că ai unele surse de finanțare. Nu avem represiuni.”

Partea cea mai directă a răspunsului a venit când Putin a abordat întrebarea despre eventuale „noi operațiuni militare speciale”. El a afirmat că nu vor exista astfel de operațiuni dacă Rusia este tratată „cu respect” și dacă Occidentul ia în considerare „interesele” Moscovei.

În același răspuns, Putin a reluat ideea că Rusia ar fi fost „înșelată” în legătură cu extinderea NATO către est, afirmând că ar fi existat asigurări că NATO nu se va extinde „nici măcar cu un inch”.

Întrebat în esență despre riscul unui conflict mai larg, Putin a respins categoric scenariul în care Rusia ar ataca Europa: „Ce, o să atacăm Europa? Ce prostie”.

„Nu vor exista operațiuni militare dacă ne tratați cu respect, dacă respectați interesele noastre”, a adăugat președintele rus, menționând din nou modul în care Rusia a fost „abandonată” de NATO.

UPDATE Putin critică din nou extinderea NATO și propune un „nou sistem” de securitate european, cu participarea SUA, a Europei de Est și a Rusiei

Putin a vorbit din nou despre extinderea NATO, o temă comună în retorica sa.

Vladimir Putin a declarat în cadrul conferinței de presă că își dorește „să trăiască în pace anul viitor” și să fie eliminate conflictele militare, susținând că Moscova ar prefera rezolvarea problemelor „pe calea discuțiilor”.

În același timp, Putin a condiționat o pace „durabilă, solidă și justă” de „eradicarea cauzelor profunde” ale conflictului, argumentând că acestea ar trebui înlăturate pentru a preveni repetarea tensiunilor.

Liderul rus a reluat criticile față de NATO, afirmând că promisiunile potrivit cărora Alianța nu se va extinde ar fi fost „ignorate” și că Rusia ar fi fost „înșelată” prin „mai multe valuri” de extindere.

În viziunea sa, acest proces ar fi adus infrastructura militară mai aproape de frontierele Rusiei, ceea ce ar genera „îngrijorări legitime”.

Putin a susținut, de asemenea, ideea unui „nou sistem” sau „cadru” de securitate european, cu participarea SUA, a Europei de Est și a Rusiei, „astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă”.

El a insistat că Rusia nu ar cere „nimic ieșit din comun”, dar că solicită respectarea promisiunilor făcute de partenerii occidentali.

“Chiar înainte de destrămarea URSS, unele persoane inteligente din Europa, precum social-democrații din Germania, au propus crearea unui nou cadru de securitate în Europa, nu extinderea NATO, ci crearea unui nou cadru de securitate cu participarea SUA, Europei de Est și Rusiei, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă sau pus într-o situație dificilă”, a spus Putin.

UPDATE Putin spune că Trump face „eforturi serioase” pentru a pune capăt conflictului din Ucraina

Vladimir Putin l-a lăudat pe Donald Trump, afirmând că acesta face „eforturi serioase” pentru a pune capăt conflictului din Ucraina.

Întrebat dacă, în condițiile în care Kievul a acceptat compromisuri majore, el ar fi responsabil pentru moartea rușilor și ucrainenilor anul viitor în cazul în care nu se ajunge curând la un acord de încetare a focului, Putin a respins această idee.

„Nu ne considerăm responsabili pentru pierderile de vieți omenești, pentru că nu noi am început acest război”, a spus el, într-un răspuns acordat publicației americane NBC News.

Referindu-se la liderul de la Casa Albă, Putin a adăugat: „Așa cum am spus în repetate rânduri, cred că face acest lucru într-o manieră absolut sinceră”.

UPDATE Putin susține că Ministerul rus al Apărării este „inundat” de cereri

Vladimir Putin susține că Ministerul rus al Apărării este copleșit de numărul mare de persoane care doresc să se înroleze pentru a lupta pe front, afirmând că a fost nevoie de introducerea unui „concurs” pentru ocuparea locurilor disponibile.

Potrivit liderului de la Kremlin, „peste 400.000 de oameni s-au alăturat armatei… anul trecut”.

El a mai spus că interesul este deosebit de ridicat pentru noile structuri militare specializate în utilizarea dronelor, unde „numărul celor care doresc să servească în noul tip de forțe militare… este atât de mare încât Ministerul Apărării trebuie să creeze un concurs”.

UPDATE Putin compară liderii UE cu „hoții” pentru că încearcă să utilizeze activele rusești înghețate

Vladimir Putin a criticat Uniunea Europeană pentru demersurile privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei, afirmând că este vorba despre un „furt” făcut „la vedere”. „Furtul se face pe ascuns… aici se face pe față”, a declarat Putin, referindu-se la intențiile UE. Putin a avertizat că încercările UE de a finanța Ucraina vor avea „consecințe grave”, comparând statele implicate cu „hoți” care vizează activele Rusiei. „Este jaf… iar consecințele vor fi foarte serioase pentru hoți”, a spus liderul de la Kremlin. El a mai susținut că va fi „foarte dificil” pentru țările UE să suporte presiuni suplimentare asupra bugetelor lor din cauza împrumutului acordat Ucrainei. Președintele rus a afirmat, de asemenea, că situația finanțelor publice ale Rusiei este mai bună decât cea a Franței, în ceea ce privește datoria publică. Vladimir Putin a adăugat că Rusia se va apăra în instanță, „într-o jurisdicție care nu depinde de decizii politice”, și a susținut că Europa va fi nevoită, mai devreme sau mai târziu, să returneze ceea ce „fură” din activele rusești. Putin face cel mai probabil trimitere la o linie de gândire asociată cu social-democrații vest-germani (SPD) din perioada de „détente / Ostpolitik” (anii ’70–’80 și începutul anilor ’90): ideea că securitatea Europei ar trebui organizată într-un cadru „inclusiv” (cu URSS/Rusia + SUA + toate statele europene), nu prin extinderea unui bloc militar (NATO) spre Est. Oficiali ruși au mai folosit această referință ca să susțină teza că „existau alternative” la extinderea NATO și că Occidentul ar fi ignorat aceste opțiuni. Disputa legată de „promisiunea” de neextindere este însă puternic contestată în literatura de specialitate.

UPDATE Ce spune președintele Rusiei despre poza lui Zelenski din Kupiansk

Următoarea întrebare a fost adresată de prezentatorul evenimentului, Pavel Zarubin. El a spus că, acum o săptămână, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a publicat o poză la intrarea în Kupians, însă mulți ar fi susținut imediat că fotografia e un fals. Zarubin i-a cerut lui Putin să comenteze.

„El e actor și un actor talentat, o spun fără ironie”, a răspuns Putin. A adăugat că zona arată acum „cu totul altfel” și că se afla la un kilometru de oraș.

„De ce să stai în prag? Intră în casă, dacă Kupiansk e sub controlul lor”, a spus președintele rus.

El a mai afirmat că cerul deasupra Kupianskului este „plin de drone ucrainene și rusești”.

Comentând „chestiunile regizate”, Putin a spus că „adversarul încearcă cu orice preț să recupereze ce a pierdut”.

Însă problema, în opinia lui, este că Ucraina a rămas fără rezerve strategice.

„Asta ar trebui să împingă regimul de la Kiev să rezolve toate chestiunile litigioase și să încheie acest conflict pe cale pașnică”, a adăugat liderul rus.

UPDATE Putin susține că Kievul refuză să pună capăt războiului prin mijloace pașnice

Vladimir Putin răspunde la început la întrebarea „război sau pace”, cum vor fi atinse „obiectivele Districtului Militar Central”, adresată de gazda emisiunii „Linia directă”.

Putin susține că Kievul refuză să pună capăt războiului prin mijloace pașnice.

„Nu vedem încă o astfel de disponibilitate”, a răspuns Putin, referindu-se la refuzul Ucrainei de a accepta condițiile de încheiere a războiului pe termenii săi.

„Dar știm că există semnale că sunt gata să se angajeze într-un fel de dialog”, a adăugat el.

Putin despre situația de pe front: „Inamicul se retrage”.

„Tocmai am ascultat ultimul raport al șefului Statului Major General”, spune Putin.

El susține că Rusia avansează în toate direcțiile și că „inamicul se retrage”.

Potrivit lui, capturarea orașului Seversk din regiunea Donețk deschide oportunități pentru avansarea în continuare. Forțele armate ucrainene nu au confirmat capturarea orașului Seversk.

Orașul Liman va fi cucerit în curând, a prezis Putin. El a reamintit că luptele continuă în Konstantinovka, susținând că 50% din oraș se află deja sub controlul Rusiei.

El susține, de asemenea, că încercările forțelor armate ucrainene de a recuceri Pokrovsk nu au succes.

Știrea inițială: Conferința combină o sesiune de întrebări adresate de jurnaliști, prin care cetățenii pot trimite întrebări telefonic sau online.

Potrivit Kremlinului, înaintea evenimentului au fost transmise milioane de întrebări din partea populației.

Printre temele așteptate se numără războiul din Ucraina, relațiile Rusiei cu Occidentul, sancțiunile internaționale, situația economică și problemele sociale interne.

Conferința anuală de presă este considerată una dintre principalele platforme prin care Vladimir Putin își prezintă pozițiile oficiale și prioritățile politice pentru perioada următoare.