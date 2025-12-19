Putin, informații false despre situația de pe front. Mai multe afirmații privind capturări de orașe, contrazise de o analiză a BBC

Ce a spus Putin și ce contrazice analiza BBC și alte surse militare

1) Seversk (Siversk): „deja capturat”

Putin a afirmat că orașul Seversk/Siversk ar fi fost deja luat de armata rusă și că acest lucru deschide drumul pentru înaintarea spre vest. Mai multe surse notează însă că, deși Rusia controlează „aproape complet” orașul, în zonă continuă acțiunile de luptă, iar statutul exact rămâne disputat.

2) Kupiansk: „capturat complet, sub controlul deplin al Rusiei”

Putin a repetat ideea că Kupiansk ar fi trecut integral sub control rusesc. Potrivit lui Aksyonov, situația este „mai complicată”: luptele continuă în oraș, iar o parte din trupele ruse ar fi încercuite. Reuters relatează, de asemenea, că Ucraina a anunțat recucerirea unor sectoare și încercuirea unor militari ruși, iar ulterior a susținut că ar controla aproape 90% din oraș — afirmații care nu pot fi verificate independent.

3) Hulyaipole: „Rusia a capturat deja 50%”

Putin a declarat că forțele ruse ar fi preluat 50% din Hulyaipole. Aksyonov spune că acest lucru nu este confirmat de rapoartele din teren și că, potrivit mai multor surse, luptele se poartă la periferia orașului. Evaluările zilnice ale ISW din ultimele zile au consemnat operațiuni în direcția Hulyaipole, dar fără avansuri confirmate.

4) Vovchansk (Volchansk): „control complet”

Putin a vorbit și despre control deplin asupra Vovchansk/Volchansk, însă Aksyonov subliniază că și aici luptele continuă, deci afirmația nu ar fi corectă.

Context: declarațiile, în „maratonul” anual al Kremlinului

Afirmațiile au fost făcute în cadrul tradiționalului eveniment anual de final de an, ce poate fi urmărit LIVE TEXT AICI, un format televizat lung în care Putin răspunde întrebărilor jurnaliștilor și ale publicului și își prezintă pozițiile despre război și politica internă.