Vladimir Putin susține conferința anuală de presă la Moscova: „Kievul refuză să pună capăt războiului prin mijloace pașnice” / Atacuri la adresa lui Zelenski și a Occidentului

Vladimir Putin a criticat Uniunea Europeană pentru demersurile privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei, afirmând că este vorba despre un „furt” făcut „la vedere”.

„Furtul se face pe ascuns… aici se face pe față”, a declarat Putin, referindu-se la intențiile UE.

Putin a avertizat că încercările UE de a finanța Ucraina vor avea „consecințe grave”, comparând statele implicate cu „hoți” care vizează activele Rusiei. „Este jaf… iar consecințele vor fi foarte serioase pentru hoți”, a spus liderul de la Kremlin.

El a mai susținut că va fi „foarte dificil” pentru țările UE să suporte presiuni suplimentare asupra bugetelor lor din cauza împrumutului acordat Ucrainei.

Președintele rus a afirmat, de asemenea, că situația finanțelor publice ale Rusiei este mai bună decât cea a Franței, în ceea ce privește datoria publică.

Vladimir Putin a adăugat că Rusia se va apăra în instanță, „într-o jurisdicție care nu depinde de decizii politice”, și a susținut că Europa va fi nevoită, mai devreme sau mai târziu, să returneze ceea ce „fură” din activele rusești.