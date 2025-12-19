Vladimir Putin susține conferința anuală de presă la Moscova: „Kievul refuză să pună capăt războiului prin mijloace pașnice” / Atacuri la adresa lui Zelenski și a Occidentului

UPDATE Putin compară liderii UE cu „hoții” pentru că încearcă să utilizeze activele rusești înghețate
Vladimir Putin a criticat Uniunea Europeană pentru demersurile privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei, afirmând că este vorba despre un „furt” făcut „la vedere”.
„Furtul se face pe ascuns… aici se face pe față”, a declarat Putin, referindu-se la intențiile UE.
Putin a avertizat că încercările UE de a finanța Ucraina vor avea „consecințe grave”, comparând statele implicate cu „hoți” care vizează activele Rusiei. „Este jaf… iar consecințele vor fi foarte serioase pentru hoți”, a spus liderul de la Kremlin.
El a mai susținut că va fi „foarte dificil” pentru țările UE să suporte presiuni suplimentare asupra bugetelor lor din cauza împrumutului acordat Ucrainei.
Președintele rus a afirmat, de asemenea, că situația finanțelor publice ale Rusiei este mai bună decât cea a Franței, în ceea ce privește datoria publică.
Vladimir Putin a adăugat că Rusia se va apăra în instanță, „într-o jurisdicție care nu depinde de decizii politice”, și a susținut că Europa va fi nevoită, mai devreme sau mai târziu, să returneze ceea ce „fură” din activele rusești.
UPDATE Ce spune președintele Rusiei despre poza lui Zelenski din Kupiansk
Următoarea întrebare a fost adresată de prezentatorul evenimentului, Pavel Zarubin. El a spus că, acum o săptămână, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a publicat o poză la intrarea în Kupians, însă mulți ar fi susținut imediat că fotografia e un fals. Zarubin i-a cerut lui Putin să comenteze.
„El e actor și un actor talentat, o spun fără ironie”, a răspuns Putin. A adăugat că zona arată acum „cu totul altfel” și că se afla la un kilometru de oraș.
„De ce să stai în prag? Intră în casă, dacă Kupiansk e sub controlul lor”, a spus președintele rus.
El a mai afirmat că cerul deasupra Kupianskului este „plin de drone ucrainene și rusești”.
Comentând „chestiunile regizate”, Putin a spus că „adversarul încearcă cu orice preț să recupereze ce a pierdut”.
Însă problema, în opinia lui, este că Ucraina a rămas fără rezerve strategice.
„Asta ar trebui să împingă regimul de la Kiev să rezolve toate chestiunile litigioase și să încheie acest conflict pe cale pașnică”, a adăugat liderul rus.
UPDATE Putin susține că Kievul refuză să pună capăt războiului prin mijloace pașnice
Vladimir Putin răspunde la început la întrebarea „război sau pace”, cum vor fi atinse „obiectivele Districtului Militar Central”, adresată de gazda emisiunii „Linia directă”.
Putin susține că Kievul refuză să pună capăt războiului prin mijloace pașnice.
„Nu vedem încă o astfel de disponibilitate”, a răspuns Putin, referindu-se la refuzul Ucrainei de a accepta condițiile de încheiere a războiului pe termenii săi.
„Dar știm că există semnale că sunt gata să se angajeze într-un fel de dialog”, a adăugat el.
Putin despre situația de pe front: „Inamicul se retrage”.
„Tocmai am ascultat ultimul raport al șefului Statului Major General”, spune Putin.
El susține că Rusia avansează în toate direcțiile și că „inamicul se retrage”.
Potrivit lui, capturarea orașului Seversk din regiunea Donețk deschide oportunități pentru avansarea în continuare. Forțele armate ucrainene nu au confirmat capturarea orașului Seversk.
Orașul Liman va fi cucerit în curând, a prezis Putin. El a reamintit că luptele continuă în Konstantinovka, susținând că 50% din oraș se află deja sub controlul Rusiei.
El susține, de asemenea, că încercările forțelor armate ucrainene de a recuceri Pokrovsk nu au succes.
Știrea inițială: Conferința combină o sesiune de întrebări adresate de jurnaliști, prin care cetățenii pot trimite întrebări telefonic sau online.
Potrivit Kremlinului, înaintea evenimentului au fost transmise milioane de întrebări din partea populației.
Printre temele așteptate se numără războiul din Ucraina, relațiile Rusiei cu Occidentul, sancțiunile internaționale, situația economică și problemele sociale interne.
Conferința anuală de presă este considerată una dintre principalele platforme prin care Vladimir Putin își prezintă pozițiile oficiale și prioritățile politice pentru perioada următoare.