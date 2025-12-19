Ungaria este de acord cu împrumutul UE pentru Ucraina, dar nu va contribui

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a fost de acord să nu blocheze un împrumut masiv fără dobândă, susținut de UE, acordat Ucrainei pentru a-i satisface nevoile militare și economice în următorii doi ani, atâta timp cât țara sa, Slovacia și Republica Cehă sunt excluse din garanțiile pentru datorie, potrivit The Guardian.

După ce nu s-a ajuns la un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate, diplomații au anunțat noul împrumut în primele ore ale zilei de vineri. Acordul nu va afecta obligațiile financiare ale Ungariei, Slovaciei și Republicii Cehe, care nu au dorit să contribuie la finanțarea Ucrainei, se arată în text. Ungaria, o țară prietenă cu Moscova, declarase anterior că se va opune acordului, la fel cum se opune utilizării activelor rusești.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Ucraina va trebui să ramburseze împrumutul doar dacă Rusia plătește despăgubiri pentru războiul său și că UE își rezervă dreptul de a utiliza activele rusești imobilizate în UE pentru rambursare dacă Rusia nu plătește despăgubirile. Merz a insistat mult pentru planul de înghețare a activelor, dar a spus totuși că decizia finală privind împrumutul „transmite un semnal clar” președintelui rus Vladimir Putin.

Un acord prea complex

Această mișcare vine în urma unor ore de discuții între lideri privind detaliile tehnice ale unui împrumut bazat pe activele rusești înghețate, care s-a dovedit a fi prea complex sau prea solicitant din punct de vedere politic pentru a fi rezolvat în această etapă, au declarat diplomații. „Am trecut de la salvarea Ucrainei la salvarea aparențelor, cel puțin a celor care au insistat pentru utilizarea activelor înghețate”, a declarat un diplomat UE.

Principala dificultate în utilizarea banilor ruși a fost furnizarea Belgiei, unde se află 185 de miliarde de euro (217 miliarde de dolari) din totalul de 210 miliarde de euro reprezentând active rusești în Europa, a unor garanții suficiente împotriva riscurilor financiare și juridice generate de potențialele represalii rusești pentru eliberarea banilor către Ucraina.