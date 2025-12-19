Bart De Wever, lăudat în Belgia după ce a blocat planul UE de folosire a activelor rusești înghețate

Bart De Wever a fost felicitat pe plan intern pentru poziția fermă adoptată în cadrul negocierilor europene, unde s-a opus timp de mai multe luni folosirii activelor rusești înghețate.

Ministrul Apărării și coleg de partid cu premierul (N-VA), Theo Francken a transmis: „Bravo, Bart. Ai oferit Uniunii Europene o lecție de democrație. Era și timpul”.

Valérie Van Peel, președinta N-VA, a declarat: „Împotriva curentului și aproape complet izolat, el a apărat interesele noastre în fața celor mai puternici actori din Europa”.

Prestația premierului a fost lăudată și de opoziție. Frédéric De Gucht, liderul Open VLD a punctat: „Rezultat bun pentru Ucraina și Belgia, muncă bună din partea BDW. O Europă solidară împotriva agresiunii ruse”.

Europarlamentarul belgian Wouter Beke a afirmat „E bine că nu mergem pe gheață subțire cu activele înghețate, ci că ne întoarcem la metoda dovedită a datoriei comune”.

Summit-ul UE de la Bruxelles s-a încheiat după miezul nopții fără un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate. Cea mai mare parte a activelor se află în Belgia care s-a opus propunerii invocând riscuri de securitate și juridice.

În schimb, Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a anunțat că membrii Uniunii Europene au convenit să acorde Ucrainei împrumuturi în valoare de 90 de miliarde de euro pentru 2026 și 2027, demers salutat de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.