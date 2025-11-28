Prima pagină » Știrile zilei » Belgia avertizează că folosirea activelor rusești pentru finanțarea Ucrainei ar putea periclita pacea în Ucraina

Prim-ministrul belgian Bart De Wever susține că planul Uniunii Europene de a utiliza activele de stat rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei riscă să submineze șansele unui eventual acord de pace.
Premierul belgian Bart De Wever. Sursa foto: X
Radu Mocanu
28 nov. 2025, 08:53, Știri externe

Acesta a transmis Comisiei Europene, printr-o scrisoare văzută de Reuters: „O avansare grăbită a schemei propuse de împrumuturi pentru reparații ar avea ca daună colaterală faptul că noi, ca UE, am împiedica efectiv ajungerea la un eventual acord de pace”. 

În decursul lunii octombrie, liderii europeni au încercat să încheie un plan privind folosirea activelor rusești înghețate pentru a finanța un împrumut de 140 de miliarde de euro,  acordat Ucrainei.

Belgia, unde este depozitată o parte semnificativă din aceste fonduri, nu și-a dat acordul la summitul european de luna trecută, împiedicând adoptarea planului. 

Belgia, care are un tratat bilateral de investiții cu Rusia semnat în 1989, se teme că utilizarea acestor fonduri ar putea atrage procese în instanțele internaționale sau locale, solicitând garanții financiare din partea celorlalte state UE pentru a se proteja împotriva litigiilor Kremlinului.  

De Wever subliniază că guvernul belgian nu a primit de la Comisia Europeană niciun proiect de text legal care să clarifice modul în care activele ar urma să fie folosite.

 