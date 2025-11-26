Belgia ajunge la un acord bugetar. Următorul hop: presiunile UE pentru activele rusești

După câteva luni de tensiuni politice, coaliția de guvernare a reușit să depășească unul dintre cele mai dificile crize recente. Partidele aflate la putere în Belgia au ajuns, luni, la un acord asupra bugetului și reformelor necesare. Pachetul urmărește acoperirea unui deficit de 9,2 miliarde de euro până în 2029.

Negocierile au fost blocate mult timp, iar divergențele dintre partenerii de coaliție au amenințat în repetate rânduri stabilitatea guvernului.

Belgia își compară bugetul cu o misiune demnă de Hercule

Anunțând reușita, premierul belgian Bart De Wever a recurs la o analogie cu mitologia greacă pentru a descrie efortul depus. „Nu suntem chiar pe Muntele Olimp în această țară și nu stau aici cu un sentiment divin… Dar măcar guvernul are curajul să urce pe calea Aretei”, le-a transmis acesta parlamentarilor, evocând povestea antică în care Hercule trebuie să aleagă între viciu și virtute.

Liderul, citat de Politico, a subliniat dificultatea procesului bugetar, explicân că partidele au respins „calea ușoară”. „Nu am ales lenea, ci sarcina herculeană a unui buget multianual”, a spus oficialul belgian. El a descris acordul drept un efort de disciplină și responsabilitate fiscală.

Activele rusești, noua provocare a țării

Ulterior, premierul a schimbat registrul metaforic, folosind imagini mai moderne pentru a transmite cât de greu a fost procesul. „Exercițiul a fost orice, numai ușor nu. La urma urmei, fructele ușor de cules au fost de mult luate”, a punctat De Wever, sugerând că soluțiile simple s-au epuizat și că guvernul a fost nevoit să recurgă la măsuri mai dure pentru a închide bugetul.

După încheierea negocierilor interne, atenția guvernului belgian se mută acum asupra presiunilor externe. Uniunea Europeană încearcă să îl convingă pe premierul Bart De Wever să deblocheze cele 140 de miliarde de euro în active rusești înghețate în Belgia. Blocul comunitar intenționează să le folosească pentru sprijinirea efortului de război al Ucrainei.