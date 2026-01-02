Prima pagină » Social » Pacient cu arsuri, transportat în Belgia cu un avion al Armatei Române

Un pacient cu arsuri este transportat vineri din țară în Belgia cu un avion al Forțelor Aeriene Române. La întoarcere, avionul va aduce acasă doi pacienți care s-au recuperat în spitale din Bruxelles.
Foto: DSU
Cosmin Pirv
02 ian. 2026, 10:27, Social

MApN anunță că o aeronavă C-27 J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat vineri din Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni, la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență, pentru a efectua o misiune de transport umanitar pe ruta Otopeni – Craiova – Bruxelles a unui pacient cu arsuri.

Aeronava va aduce din Belgia, la întoarcere, doi pacienți care s-au recuperat în spitale din Bruxelles.

Pacienții sunt monitorizați pe timpul zborului de o echipă medicală formată din specialiști ai Forțelor Aeriene Române și ai Spitalului Clinic de Urgență – București.

