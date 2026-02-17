Prima pagină » Social » Un medic de la UPU Târgu Jiu a fost agresat de rudele unei paciente

Un medic de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu a fost agresat de rudele unei paciente care a devenit agitată în timpul manevrelor terapeutice pentru stabilizare. Angajații UPU au sunat rapid la 112.
Facebook/ spitalul judetean de urgenta targu jiu
Laura Buciu
17 feb. 2026, 09:29, Social

Incidentul a avut loc luni după-amiaza în UPU Târgu-Jiu, spun reprentanții Spitalului.

„În timpul procedurii, pacienta a devenit foarte agitată, iar aparținătorii, aflați în zona de așteptare, au pătruns neautorizat în spațiul medical. Un membru al familiei a manifestat un comportament foarte agresiv față de medicul aflat în serviciu, medicul fiind bruscat, împins, i-a fost aruncată cafea pe haine. A intervenit agentul de pază din UPU, iar angajații din UPU au apelat rapid poliția. În momentul când a ieșit din salonul Urgențe minore, medicul agresat a alunecat și a suferit un traumatism la membrul inferior, necesitând evaluare și îngrijiri medicale”, transmit, marți, reprezentanții unității medicale.

Incidentul a fost semnalat organelor de poliție și este cercetat.

Conducerea unității medicale a discutat cu personalul medical despre situație, precum și despre măsurile pentru prevenirea pe viitor a unor asemenea situații; de asemenea, a discutat și cu reprezentanții firmei de pază care au transmis că în timpul incidentului au fost respectate procedurile de intervenție.

 

