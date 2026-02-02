Prima pagină » Știri externe » Un bărbat s-a prezentat la Urgențe în Toulouse cu un obuz din Primul Război Mondial în rect

Un bărbat s-a prezentat la Urgențe în Toulouse cu un obuz din Primul Război Mondial în rect

Un bărbat tânăr s-a prezentat la Urgențe în Toulouse, în weekend, plângându-se de dureri în rect, fără a da mai multe detalii. În timpul operației, echipa medicală a constatat că era vorba de un obuz din Primul Război Mondial.
Captură video: X
Laura Buciu
02 feb. 2026, 22:43, Știri externe

Operația neobișnuită a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, la spitalul Rangueil din Toulouse (Haute-Garonne), scrie Le Parisien.

Un bărbat de 24 de ani s-a prezentat la urgențe cu un obuz din 1918 înfipt în rect, relatează La Dépêche, citat de Le Parisien.

La sosirea la Urgențe, tânărul s-a plâns de dureri, dar nu a oferit mai multe detalii, precizează ICI Occitanie. Pacientul a fost operat rapid, iar echipa medicală a descoperit cu uimire un obuz din Primul Război Mondial în anusul pacientului. Obiectul măsoară 16 cm lungime și 4 cm diametru, precizează sursa.

A fost instituit un perimetru de securitate și chemați geniștii, împreună cu forțele de ordine și pompierii, deoarece exista teama că dispozitivul ar putea exploda. Pompierii au confirmat pentru ziarul Le Parisien că au intervenit în timpul nopții la spitalul respectiv pentru a ajuta la dezamorsarea unei bombe. Geniștii s-au ocupat de neutralizarea proiectilului, care în final nu a reprezentat niciun pericol.

Pacientul este încă internat în spital și ar putea fi audiat în curând. Presa locală precizează că forțele de ordine intenționează să deschidă o procedură „pentru încălcarea legislației privind armele”.

Nu este prima dată când o situație improbabilă are loc în Franța. În decembrie 2022, un octogenar s-a prezentat cu un obuz introdus în rect, provocând evacuarea parțială a instituției.

 

