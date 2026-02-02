Zelenski salută o „dezescaladare” care „consolidează încrederea” în negocieri

Zelenski s-a felicitat luni pentru recentele măsuri de dezamorsare a conflictului cu Rusia, anunță AFP.

Președintele a declarat că aceste măsuri consolidează încrederea în negocierile de pace. Moscova a întrerupt de săptămâna trecută atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Măsurile de dezamorsare a conflictului care au intrat în vigoare contribuie la consolidarea încrederii publicului în procesul de negociere și în rezultatele sale potențiale, a declarat Volodimir Zelenski.

Rusia suspendă atacurile asupra infrastructurii energetice

Moscova a suspendat atacurile asupra infrastructurilor energetice ucrainene începând de săptămâna trecută. Suspendarea loviturilor asupra rețelei energetice reprezintă un semn de dezescaladare în conflictul dintre Ucraina și Rusia.

Zelenski a subliniat importanța acestor măsuri pentru procesul de negociere. Președintele ucrainean consideră că dezescaladarea contribuie la creșterea încrederii publicului în posibilele rezultate ale tratativelor de pace.