Dosarele Epstein: Jeffrey Epstein, Albă ca Zăpada și un bancher de la Barclays

Mesajele declasificate ale Departamentului de Stat arată că Jeffrey Epstein i-a cerut unei femei să-i cumpere un costum de Albă ca Zăpada cu doar câteva săptămâni înainte ca el și fostul director executiv al Barclays, Jes Staley, să aibă un schimb de replici exact pe această temă în care au discutat despre personajul Disney.

Dezvăluirile de astăzi sunt făcute de Financial Times și The Daily Mail.

„Mi-ar plăcea foarte mult să te pozez într-un costum de Albă ca Zăpada. Îl poți cumpăra de la magazinul de costume”, i-a scris Epstein femeii pe 20 iunie 2010, conform documentelor publicate recent de Departamentul de Justiție al SUA.

Femeia a răspuns:„Îl voi cumpăra!”.

Problema descoperită de jurnaliștii britanici este că schimbul de replici dintre femeie și Epstein a avut loc cu trei săptămâni înainte ca fostul director executiv al Barclays, Jes Staley, să discute cu Epstein tot pe aceeași temă: Albă ca Zăpada.

Pe 10 iulie același an, șeful Barclays, Jes Staley i-a transmis lui Epstein un mesaj în care spunea: „A fost distractiv. Salut-o pe Albă ca Zăpada”.

„Aceasta a devenit una dintre cele mai controversate comunicări dintre cei doi bărbați de-a lungul unei relații de ani de zile, despre care bancherul a insistat că este profesională”, susține FT.

Epstein a primit și un mesaj de la ceea ce pare a fi o a doua femeie, pe care Financial Times a ales să o păstreze anonimă, cu care s-a întâlnit în aceeași zi, în care scria: „Albă ca Zăpada a fost f**** de două ori imediat ce și-a pus costumul”

Staley a declarat în 2025 că nu a fost la curent cu „activitățile monstruoase” ale lui Epstein în perioada în care a menținut o relație cu acesta.

Staley a demisionat din funcția de director executiv al Barclays în 2021, după o anchetă a Autorității de Conduită Financiară privind relația sa cu Epstein.

Bancherul american a încercat anul trecut să anuleze în instanță interdicția pe viață ce i-a fost impusă de Autoritatea de Conduită Financiară, care nu l-a mai lăsat să dețină niciun fel de funcții de conducere în industria serviciilor financiare din cauza legăturilor sale cu Epstein.

În timpul procedurii judiciare, Staley a fost întrebat dacă își amintește să se fi referit la vreuna dintre femeile care îl însoțeau pe Epstein ca la personaje Disney sau prințese sau la anumite persoane drept „Albă ca Zăpada”. Fostul șef al Barclays a răspuns: „Nu”: Jur pe Dumnezeu că, atunci când am citit e-mailurile, habar n-am la ce se referă. Habar n-am cine este Albă ca Zăpada”, a spus el în timpul mărturiei din instanță.

Staley nu a reușit să anuleze interdicția FCA, președintele curții considerând că acesta a acționat „fără integritate”.

Noile emailuri dezvăluite din dosarul Epstein arată o serie de comunicări în care teribilul condamnat american descria tinere femei: „Milano ar putea fi și el interesant. Fetele sunt înfometate acolo”, a scris Epstein în aprilie 2010.

„Poate am alege o fată dintre toate cele pe care le-am văzut pentru început? Voi face poze și videoclipuri mâine…”

Într-un alt e-mail din septembrie același an, este descrisă o tânără ca fiind – „a doua — 21”: „Discretă, nu proastă, dar nici prea deșteaptă… încăpățânată, vrea să studieze actoria, părea puțin pierdută, fără scopuri în viață, a întârziat o oră, închiriază o cameră în East Village, nu-i place să meargă în locuri unde merg toate modelele”.