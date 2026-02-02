Prima pagină » Știri externe » Bill și Hillary Clinton vizați de Congres după publicarea dosarelor Epstein

Bill și Hillary Clinton vizați de Congres după publicarea dosarelor Epstein

Cu puțin timp înainte ca Camera Reprezentanților să voteze o moțiune de „dispreț față de Congres” vizându-i pe Bill și Hillary Clinton, Departamentul de Justiție al SUA a făcut publice peste trei milioane de documente din dosarul Jeffrey Epstein. Aceste materiale aduc noi detalii despre interacțiunile dintre cercul apropiat al fostului președinte și anturajul finanțistului condamnat, arată CNN.
Bill și Hillary Clinton vizați de Congres după publicarea dosarelor Epstein
Sursa foto: Hepta
Victor Dan Stephanovici
02 feb. 2026, 06:18, Știri externe

Publicarea are loc în contextul în care republicanii, sprijiniți parțial de democrați, susțin că cei doi ar fi evitat să ofere informații esențiale în cadrul unei anchete bipartizane privind legăturile cu Epstein. Bill și Hillary Clinton au refuzat să participe la audieri, ceea ce a generat inițiativa de sancționare, mai arată CNN.

Schimburi de emailuri cu Ghislaine Maxwell

Documentele includ numeroase emailuri, trimise între 2001 și 2004, între membri ai echipei lui Bill Clinton și Ghislaine Maxwell. Aceasta a fost ulterior condamnată pentru trafic sexual. Mesajele fac referire la organizarea călătoriilor, cine private și invitații de ultim moment. Expeditorii sunt adesea anonimizati, fiind folosită abrevierea „WJC” – interpretată ca biroul post-prezidențial al lui William J. Clinton. Reprezentanții acestuia afirmă că fostul președinte nu a trimis personal aceste emailuri.

Potrivit unei analize CNN, Bill Clinton ar fi călătorit de cel puțin 16 ori cu avionul privat al lui Epstein în acea perioadă. În corespondență se fac referiri la dineuri exclusiviste și la posibile întâlniri cu personalități influente, inclusiv membri ai familiei regale britanice. Echipa lui Clinton susține că relațiile au fost întrerupte înainte de acuzațiile oficiale împotriva lui Epstein, în 2006, și că fostul președinte nu a vizitat insula privată a acestuia.

Acuzații neconfirmate și reacții oficiale

Dosarele conțin și mențiuni din surse neverificate privind presupuse abuzuri, în care apar numele lui Donald Trump și Bill Clinton. Ambii au negat implicarea. Casa Albă avertizează că anumite materiale ar putea fi „false sau manipulate”, subliniind că unele informații nu au fost confirmate.

Republicanii, conduși de James Comer, afirmă că Bill Clinton ar deține detalii despre vizitele lui Epstein la Casa Albă și despre zborurile private. Spre deosebire de alți martori audiați la distanță, Comer a cerut prezența fizică a soților Clinton. Negocierile au eșuat, iar comisia a votat ca propunerea să fie înaintată plenului. Aproape jumătate dintre democrații din comisie au sprijinit măsura, invocând respectarea citațiilor oficiale ale Congresului.

Posibile consecințe ale votului

Deși un vot favorabil ar fi în primul rând simbolic, acesta ar putea duce la sesizarea Departamentului de Justiție pentru o eventuală urmărire penală. Lideri democrați, printre care Nancy Pelosi, au cerut amânarea procesului până la publicarea completă a arhivei Epstein.

James Comer a declarat recent că „există încă loc pentru un acord”, lăsând deschisă posibilitatea unui compromis înaintea votului decisiv.

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Un fermier din Alba a dat lovitura cu ”Uriașul de Transilvania”. Cât costă un exemplar din gigantul de 9 kilograme premiat la expoziții internaționale
Gandul
Dosarele Epstein zguduie România! Cine sunt complicii români care apar în documentele desecretizate
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Românii au ocolit televizorul: căderi drastice de audiență în 2025. Doar Realitatea Plus a crescut enorm
Libertatea
Neti Sandu dezvăluie singura zodie cu triplu-noroc în februarie 2026: bani, carieră și relația de cuplu
CSID
SUA dislocă EA-18G Growler („ursoaica-mamă grizzly”) lângă Iran. Modelul a făcut ravagii în Venezuela
Promotor