Bill și Hillary Clinton vizați de Congres după publicarea dosarelor Epstein

Publicarea are loc în contextul în care republicanii, sprijiniți parțial de democrați, susțin că cei doi ar fi evitat să ofere informații esențiale în cadrul unei anchete bipartizane privind legăturile cu Epstein. Bill și Hillary Clinton au refuzat să participe la audieri, ceea ce a generat inițiativa de sancționare, mai arată CNN.

Schimburi de emailuri cu Ghislaine Maxwell

Documentele includ numeroase emailuri, trimise între 2001 și 2004, între membri ai echipei lui Bill Clinton și Ghislaine Maxwell. Aceasta a fost ulterior condamnată pentru trafic sexual. Mesajele fac referire la organizarea călătoriilor, cine private și invitații de ultim moment. Expeditorii sunt adesea anonimizati, fiind folosită abrevierea „WJC” – interpretată ca biroul post-prezidențial al lui William J. Clinton. Reprezentanții acestuia afirmă că fostul președinte nu a trimis personal aceste emailuri.

Potrivit unei analize CNN, Bill Clinton ar fi călătorit de cel puțin 16 ori cu avionul privat al lui Epstein în acea perioadă. În corespondență se fac referiri la dineuri exclusiviste și la posibile întâlniri cu personalități influente, inclusiv membri ai familiei regale britanice. Echipa lui Clinton susține că relațiile au fost întrerupte înainte de acuzațiile oficiale împotriva lui Epstein, în 2006, și că fostul președinte nu a vizitat insula privată a acestuia.

Acuzații neconfirmate și reacții oficiale

Dosarele conțin și mențiuni din surse neverificate privind presupuse abuzuri, în care apar numele lui Donald Trump și Bill Clinton. Ambii au negat implicarea. Casa Albă avertizează că anumite materiale ar putea fi „false sau manipulate”, subliniind că unele informații nu au fost confirmate.

Republicanii, conduși de James Comer, afirmă că Bill Clinton ar deține detalii despre vizitele lui Epstein la Casa Albă și despre zborurile private. Spre deosebire de alți martori audiați la distanță, Comer a cerut prezența fizică a soților Clinton. Negocierile au eșuat, iar comisia a votat ca propunerea să fie înaintată plenului. Aproape jumătate dintre democrații din comisie au sprijinit măsura, invocând respectarea citațiilor oficiale ale Congresului.

Posibile consecințe ale votului

Deși un vot favorabil ar fi în primul rând simbolic, acesta ar putea duce la sesizarea Departamentului de Justiție pentru o eventuală urmărire penală. Lideri democrați, printre care Nancy Pelosi, au cerut amânarea procesului până la publicarea completă a arhivei Epstein.

James Comer a declarat recent că „există încă loc pentru un acord”, lăsând deschisă posibilitatea unui compromis înaintea votului decisiv.