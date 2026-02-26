Hillary Clinton depune azi mărturie cu ușile închise în dosarul Epstein

Hillary și Bill Clinton urmează să depună mărturie în fața comisiei de supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA, care investighează legăturile unor personalități publice cu finanțatorul Jeffrey Epstein. Audierile vor avea loc cu ușile închise, la domiciliul cuplului din Chappaqua, statul New York.

Hillary Clinton va fi audiată joi, iar fostul președinte Bill Clinton vineri, în condiții similare. Membrii comitetului au călătorit la Chappaqua după ce s-a convenit ca depozițiile să nu aibă loc pe Dealul Capitoliului. Transcrierile și înregistrările video ale audierilor urmează să fie făcute publice în zilele următoare.

Soții Clinton se supun audierii dar nu le place

Cei doi au acceptat să depună mărturie după ce au fost citați de președintele republican al comisiei, James Comer, în caz contrar riscând acuzații de sfidare a Congresului. Ambii au criticat însă demersul, susținând că sunt vizați pe nedrept într-un exercițiu partizan menit să distragă atenția de la relația fostului președinte Donald Trump cu Epstein.

„Republicanii încearcă să distragă atenția poporului american de la eșecul lor de a trage la răspundere administrația Epstein pentru mușamalizarea lor”, a declarat Yassamin Ansari, membru democrat al comitetului.

Hillary Clinton a cerut ca mărturia să fie publică și a negat că s-ar fi întâlnit vreodată cu Epstein, deși a recunoscut că a avut mai multe întâlniri cu Ghislaine Maxwell, partenera și complicea acestuia, condamnată ulterior pentru trafic sexual.

Un apropiat al familiei Clinton, Sidney Blumenthal, a calificat citația adresată fostei senatoare drept „un indiciu clar al intenției partizane”, afirmând că aceasta „nu are nimic de oferit” în anchetă, întrucât nu l-a întâlnit și nu a comunicat cu Epstein.

Relația lui Bill Clinton cu Epstein

Bill Clinton a recunoscut anterior că a zburat de patru ori cu avionul privat al lui Epstein, cunoscut drept „expresul Lolita”, și apare în mai multe fotografii din dosarele făcute publice de Departamentul de Justiție, inclusiv într-o imagine în care se află într-o cadă cu hidromasaj alături de Epstein și o femeie a cărei identitate este protejată.

Fostul președinte susține că a întrerupt legăturile cu Epstein în 2006, după ce au devenit publice infracțiunile sexuale ale acestuia. Clinton a negat orice faptă ilegală și a cerut publicarea integrală a documentelor rămase în posesia Departamentului de Justiție – aproximativ trei milioane de pagini, potrivit estimărilor – în baza Legii privind transparența Epstein.

Pentru Bill Clinton n-ar fi prima oară

Audierile readuc în prim-plan experiența vastă a familiei Clinton în fața anchetelor conduse de republicani.

În 2015, Hillary Clinton a depus mărturie timp de nouă ore în fața unei comisii speciale care investiga atacul asupra misiunii diplomatice americane din Benghazi, o apariție considerată de mulți drept un moment care a neutralizat criticile politice la adresa sa.

La rândul său, Bill Clinton a depus mărturie sub jurământ în 1998 în cadrul anchetei conduse de un avocat independent privind acuzațiile de hărțuire sexuală formulate de Paula Jones și în dosarul legat de relația sa cu Monica Lewinsky.

În timp ce republicanii susțin că ancheta actuală vizează clarificarea legăturilor cu Epstein, democrații o descriu drept o nouă confruntare politică, într-un context în care numele mai multor figuri influente continuă să apară în documentele legate de cazul finanțatorului condamnat pentru infracțiuni sexuale.