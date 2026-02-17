Anchetă uriașă la ferma Zorro a lui Epstein aprobată în New Mexico

O comisie bipartidică va solicita mărturii de la supraviețuitoarele presupuselor abuzuri sexuale comise la ferma situată la aproximativ 30 de mile sud de Santa Fe, capitala statului. Legislatorii îndeamnă și locuitorii din zonă să depună mărturie, scrie Reuters.

Epstein a murit în 2019 într-o închisoare din New York, într-un incident considerat sinucidere, în timp ce era judecat pentru acuzații federale de trafic sexual.

Așa-numita comisie pentru adevăr, formată din patru parlamentari, încearcă să identifice oaspeții fermei și oficialii statali care ar fi putut ști ce se întâmpla pe proprietatea de 7.600 de acri sau care ar fi participat la presupusele abuzuri sexuale în conacul și casele de oaspeți în stil hacienda.

Provocare majoră pentru Trump

Ancheta condusă de democrați sporește presiunea politică pentru dezvăluirea crimelor lui Epstein, care a devenit o provocare majoră pentru președintele Donald Trump, la câteva săptămâni după ce Departamentul de Justiție a publicat milioane de dosare legate de Epstein, care aruncă o nouă lumină asupra activităților de la fermă.

Dosarele dezvăluie legături între Epstein și doi foști guvernatori democrați și un procuror general din New Mexico.

Legislația, care a fost adoptată în unanimitate de Camera Reprezentanților din New Mexico, ar putea reprezenta un risc pentru orice alți politicieni legați de Epstein în acest stat condus de democrați, precum și pentru oamenii de știință, investitori și alte personalități care au vizitat ferma.

Epstein „făcea orice voia, fără a da socoteală nimănui”

Ancheta în valoare de 2,5 milioane de dolari, care are putere de citare, are ca scop eliminarea lacunelor din legislația din New Mexico care i-ar fi permis lui Epstein să opereze în stat. Comisia își începe activitatea marți și va prezenta concluziile provizorii în iulie și raportul final până la sfârșitul anului.

„Practic, el făcea orice voia în acest stat, fără a da socoteală nimănui”, a declarat Andrea Romero, reprezentantă democrată a statului New Mexico, care a co-sponsorizat inițiativa.

Mărturia în fața comisiei ar putea fi utilizată în viitoare urmăriri penale, a spus ea.

Apărătorii victimelor au aplaudat această măsură, afirmând că ferma Zorro a fost neglijată de anchetele federale care s-au concentrat pe insula lui Epstein din Caraibe și pe casa lui din New York.

„Mulți dintre supraviețuitori au avut experiențe în New Mexico și, după cum am aflat, erau politicieni locali și alte persoane care erau la curent cu ceea ce se întâmpla în New Mexico”, a spus avocata Sigrid McCawley, a cărei firmă de avocatură a reprezentat sute de supraviețuitori ai lui Epstein.

Printre aceștia se numără și regretata Virginia Giuffre, care a fost abuzată de multe ori la fermă, a spus ea.

Departamentul de Justiție al SUA a transmis o solicitare de comentarii către FBI. FBI a refuzat să comenteze.

Mai multe procese civile îl acuză pe Epstein de agresiune sexuală asupra unor fete la ferma Zorro. El nu a fost niciodată acuzat pentru presupusele infracțiuni.

Romero a declarat că nu există nicio înregistrare a unei percheziții efectuate de autoritățile federale la ceea ce era cunoscut local drept „ferma playboy”, unde Epstein este acuzat că a abuzat sexual o fată de 16 ani încă din 1996.

Fostul procuror general al statului New Mexico, Hector Balderas, a lansat o anchetă în 2019, care a fost suspendată la cererea procurorilor federali pentru a evita „ancheta paralelă”, a declarat acesta într-un comunicat. Procurorul general din New Mexico, Raul Torrez, a desemnat un agent special pentru a investiga acuzațiile care ar putea fi aduse în fața comisiei pentru adevăr, a declarat purtătoarea de cuvânt Lauren Rodriguez.