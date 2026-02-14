Fostul ambasador britanic în SUA, chemat să depună mărturie în fața Congresului cu privire la relația sa cu Epstein

Fostul ministru britanic și fostul ambasador al Marii Britanii la Washington, Peter Mandelson, este chemat să depună mărturie în fața Congresului american cu privire la relația sa cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.

Doi membri democrați ai Camerei Reprezentanților i-au trimis acestuia o scrisoare, prin care îi solicită să fie interogat în cadrul anchetei privind cazul Epstein, scrie Sky News.

„Deși nu mai ocupați funcția de ambasador britanic în Statele Unite și v-ați retras din Camera Lorzilor, este clar că ați avut legături sociale și de afaceri extinse cu Jeffrey Epstein și dețineți informații critice referitoare la ancheta noastră privind operațiunile lui Epstein. (…) Au ieșit la iveală numeroase dovezi care demonstrează legăturile dvs. strânse cu Jeffrey Epstein pe parcursul mai multor ani”, se arată în scrisoarea trimisă de cei doi membri democrați lui Mandelson.

Potrivit The Guardian, membrii indică, în cadrul scrisorii, unele cazuri în care Mandelson a fost fotografiat sau menționat în documentele publicate în ultimele două săptămâni din dosarele Epstein.

Mandelson are termen până la sfârșitul lunii să răspundă „din cauza urgenței și gravității acestei chestiuni”.

Peter Mandelson a fost ambasador al Marii Britanii în SUA în perioada februarie-septembrie 2025, înainte de a fi demis de premierul britanic Keir Starmer în urma dezvăluirilor legăturilor sale cu Jeffrey Epstein.

Mandelson a respins în repetate rânduri orice faptă ilegală și și-a cerut scuze pentru menținerea relației sale cu Epstein.