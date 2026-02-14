Prima pagină » Știri externe » Surse Reuters: Discuții separate privind Iranul și războiul din Ucraina vor avea loc marți la Geneva

Două runde de negocieri, una privind Iranul și alta privind războiul din Ucraina vor avea loc marți, la Geneva, potrivit unei surse citate de agenția Reuters.
Steve Witkoff (stânga) și Jared Kushner (dreapta). Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
14 feb. 2026, 03:53, Știri externe

Marți, la Geneva, vor avea loc discuții separate privind Iranul și războiul din Ucraina, a declarat o sursă informată în legătură cu acest lucru pentru Reuters.

O delegație americană, din care fac parte Steve Witkoff și Jared Kushner, se va întâlni marți dimineață cu reprezentanții iranieni. Contactele dintre SUA și Iran vor fi mediate de reprezentanții din Oman, a mai spus sursa pentru Reuters.

Ulterior, în a doua parte a zilei, Witkoff și Kushner vor participa la discuții trilaterale cu reprezentanți din Rusia și Ucraina.

Informația vine în contextul în care războiul din Ucraina și situația din Iran sunt două aspecte care îl preocupă pe președintele american Donald Trump.

Acesta exercită presiuni asupra guvernului iranian în urma represiunii protestelor din țară și a mobilizat o prezență navală americană importantă în regiune.

De asemenea, Trump încearcă să convingă Ucraina și Rusia să încheie un acord pentru a pune capăt războiului.

Moscova și Kievul au confirmat, vineri, faptul că o nouă rundă de negocieri trilaterale se va desfășura săptămâna viitoare, marți și miercuri, de această dată la Geneva, potrivit Associated Press. Negocierile trilaterale anterioare s-au desfășurat la Abu Dhabi.

