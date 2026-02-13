Conferința de Securitate de la Munchen. Zelenski despre război: „Am făcut multe compromisuri. Putin și prietenii lui nu sunt în închisoare” / Mesajul lui Mark Rutte în privința NATO / Macron, plin „de speranță” privind viitorul Europei

Zelenski spune că Ucraina poate organiza alegeri dacă Trump acceptă un armistițiu de 2-3 luni cu Rusia

Volodimir Zelenski a fost, de asemenea, întrebat dacă Ucraina poate organiza alegeri în viitor, pe fondul presiunilor americane asupra Kievului.

El a răspuns că, în principiu, ar fi fericit să facă acest lucru „cât mai repede posibil”, dar spune că războiul trebuie să se oprească mai întâi.

Dacă SUA vor ca el să organizeze alegerile în curând, cea mai bună modalitate de a face acest lucru este prin încheierea războiului cât mai curând posibil.

El a afirmat că are nevoie de garanții de securitate pentru a organiza alegeri.

Presat în această privință, el declară că „dacă președintele Trump, și cred că poate [să o facă], … îl împinge pe Putin [să adopte] un armistițiu [care va dura] două, trei luni, vom organiza alegeri”.

Zelenski despre Trump

Volodimir Zelenski a mai spus că Donald Trump dorește să ajungă la un acord de pace „deodată”, deoarece „îi plac lucrurile într-un singur pachet mare”, așa cum a făcut cu „unul, marele și frumosul său proiect de lege”.

Zelenski: Rusia nu vrea să pună capăt războiului și ar trebui să se confrunte cu presiuni suplimentare

Președintele Volodimir Zelenski oferă în aceste momente un interviu pentru POLITICO în marja conferinței despre cele mai recente discuții privind încheierea războiului.

El a declarat că există unele sugestii din partea SUA că Ucraina ar putea face compromisuri în anumite chestiuni pentru a pune capăt războiului.

„Am făcut multe compromisuri. Putin și prietenii lui nu sunt în închisoare. Acesta este cel mai mare compromis pe care lumea l-a făcut deja.”, a spus Zelenski.

El spune că Ucraina „nu poate uita” câți oameni au fost uciși în timpul războiului, dar spune că Kievul este gata să-i pună capăt oricând.

Președintele ucrainean a menționat că dilema cea mai mare este că Putin nu arată niciun interes real în a face acest lucru, așa că este nevoie de mai multă presiune asupra Rusiei.

Întrebat despre intențiile Rusiei, el a punctat că „nu cred că vor să oprească războiul. Cred că pot, … sub presiune … De aceea, până când nu există suficientă presiune, se joacă [jocuri].”

Macron, răspuns la o întrebare despre Ucraina și de ce nu este pregătit să trimită trupe

Macron a primit o întrebare despre Ucraina și de ce nu este pregătit să trimită trupe înainte de a se ajunge la un acord de pace cu Rusia.

Răspunsul său a fost unul destul de lung și argumentat la această întrebare.

El a vorbit despre drumul lung pe care Europa l-a parcurs până unde este acum, cu sprijinul financiar pentru Kiev, „care nu mai depinde de sprijinul financiar al SUA”.

Acesta a spus că nu vede nicio dovadă că Rusia este serioasă în ceea ce privește obținerea unui acord de pace acum, deoarece continuă să bombardeze civili, în timp ce vrea să obțină concesii din partea Ucrainei.

Macron a spus că motivul pentru care Europa nu poate trimite trupe acum este faptul că ar fi acuzată de escaladarea tensiunilor.

Accentul ar trebui să fie „reluarea relației cu SUA, evaluarea faptului că nu mai există loc pentru negocieri credibile pe termen scurt și impunerea de sancțiuni suplimentare” asupra Rusiei.

„Înțeleg și respect perfect faptul că acest punct de vedere nu este cel ideal pentru dumneavoastră, dar cred că este unul credibil și, pe termen scurt, cel mai bun scenariu posibil.”

Președintele francez cere reorganizarea arhitecturii de securitate a Europei

În sesiunea de întrebări și răspunsuri, Emmanuel Macron a declarat că europenii vor trebui să „reorganizeze arhitectura noastră de securitate în Europa”.

El a spus că „arhitectura de securitate anterioară a fost complet concepută și structurată în timpul Războiului Rece” și nu se potrivește provocărilor actuale.

Macron a punctat că accentul de astăzi este pus pe Ucraina, dar liderii ar trebui să privească dincolo de acest aspect pentru a vedea cum ar trebui să arate viitorul aranjament de securitate.

De asemenea, el a vorbit mai mult despre perspectiva sa privind programul nuclear european și spune că va vorbi mai multe despre această idee „în următoarele săptămâni”.

A afirmat că a lucrat cu Friedrich Merz și „cu puțini lideri europeni” pentru a o explica și a propune garanții și mecanisme pentru modul în care ar putea fi guvernat.

Roberta Metsola: Suntem cu toții împreună în această chestiune legată de Iran

Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a participat la o discuție în grup alături de senatoarea americană Lindsey Graham pe tema „Următorul capitol al Iranului”, conform POLITICO.

Tema principală a fost reprezentată de recentele proteste de masă din Iran, unde s-a dezbătut care va fi răspunsul unit al UE la o problemă de politică externă.

În eforturile ca UE să desemneze Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice drept organizație teroristă, „aveam nevoie ca guvernele UE să le accepte pe toate cele 27. Nu credeam că se va întâmpla asta acum câteva săptămâni, dar s-a întâmplat”, a zis ea.

Metsola a mai spus că, în ciuda neînțelegerilor, Iranul este un subiect asupra căruia Europa și SUA sunt încă pe aceeași lungime de undă, întorcându-se către Graham și spunând „veți găsi o aliniere deplină”.

Macron îndeamnă Europa să „demonstreze un angajament de a apăra interesele” cu atacuri la adresa SUA

În cadrul discursului său, Macron a vorbit în continuare despre poziția Europei la nivel global, adăugând câteva atacuri la adresa politicii comerciale și externe a SUA față de Europa.

„Dacă vrem să fim luați în serios pe continentul european și dincolo de acesta, trebuie să arătăm lumii angajamentul nostru ferm de a ne apăra propriile interese. Aceasta începe, desigur, prin continuarea sprijinului nostru față de Ucraina, dar ar putea urma prin eliminarea tarifelor nejustificate și refuzul politicos al revendicărilor nejustificate asupra teritoriului european. Asta am făcut și asta vom [continua] să facem.”

Macron, îndemn de îmbunătățire a proiectelor de apărare

Macron a vorbit, de asemenea, despre nevoia de a lucra la proiecte comune de apărare și securitate, avertizând că soluțiile naționale și favorizarea furnizorilor naționali ar risca „să ne irosească banii și timpul” și ar fi „o greșeală uriașă”.

El a punctat că este foarte important programul SAFE în sprijinirea eforturilor Europei de a-și construi industriile de apărare.

„Aceștia sunt bani europeni și vor fi folosiți pentru soluții europene și programe europene”, spune el.

Macron spune că Europa „trebuie să facă parte din conversația” privind Ucraina

Legat de Ucraina, Macron a insistat că Europa „trebuie să facă parte din conversație”.

Președintele a prezentat războiul drept testul definitoriu al credibilității Europei, test prin care aceasta a intensificat eforturile pentru a-l depăși.

UE a devenit principalul susținător financiar al Kievului și a impus pachete de sancțiuni împotriva Rusiei într-un ritm pe care puțini îl credeau posibil la începutul anului 2022.

El a avertizat că orice pace viitoare nu poate însemna cedarea cerințelor Rusiei, spunând că Moscova este mai izolată și dependentă economic de China.

Prioritatea, a spus Macron, rămâne asigurarea faptului că Ucraina poate continua să reziste.

De asemenea, acesta a vorbit despre rolul major al Germaniei, mulțumind Berlinului pentru angajamentul său financiar și politic puternic.

Macron îndeamnă liderii să „vorbească despre temele noastre în spatele ușilor închise și să dea rezultate”

Macron a apărat Europa într-o scrisoare de dragoste adresată istoriei sale politice postbelice, spunând că este „o construcție politică radical originală a unor state libere și suverane”.

El a repetat unele dintre replicile sale obișnuite, conform cărora UE trebuie să aibă succes dacă alte țări, de exemplu din regiunea Balcanilor de Vest, continuă să dorească să i se alăture.

Președintele a spus că „evident, trebuie să rezolvăm o mulțime de lucruri” și i-a îndemnat pe ceilalți lideri să „vorbească despre temele noastre în spatele ușilor închise și să dea rezultate”.

Președintele Franței, mesaj „de speranță și determinare” cu privire la viitorul Europei

În cadrul discursului său de la Munchen, Macron a spus că „a vrut să vină astăzi în fața dumneavoastră cu un mesaj de speranță și determinare”, scrie The Guardian.

„Unde unii văd amenințări, eu văd tăria noastră, unde unii văd îndoieli, eu vreau să văd oportunități, pentru că cred că Europa este inerent puternică și poate fi făcută și mai puternică”.

El spune că „a existat o tendință în aceste zile, în acest loc și dincolo de acesta, de a trece cu vederea Europa și uneori de a o critica direct”.

Macron a afirmat că „Europa a fost defăimată ca o construcție îmbătrânită, lentă, fragmentată, marginalizată de istorie ca o economie suprareglementată, lipsită de viață, care evită inovația, ca o societate [căzută] pradă migrației barbare care i-ar corupe prețioasele tradiții și, cel mai curios, în unele cercuri, ca un continent represiv unde… unde exprimarea nu ar fi liberă, iar faptele alternative nu ar putea revendica același drept de loc ca adevărul însuși”.

El spune că vrea să ofere „o perspectivă complet diferită”.

Macron, discurs la Conferința de Securitate de la München

Președintele Franței, Emmanuel Macron, va susține în curând un discurs la Conferința de Securitate de la Munchen.

Trei puncte încă neacoperite în planul de 20 de puncte pentru încetarea războiului din Ucraina, declară Andrii Sybiha

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a oferit o actualizare cu privire la stadiul discuțiilor cu Rusia privind încetarea invaziei sale în Ucraina.

Mai devreme vineri, Rusia a confirmat că următoarea rundă de discuții va avea loc la Geneva, Elveția, săptămâna viitoare.

Sybiha a declarat că discuțiile „avansează” după primele două runde de discuții de la Abu Dhabi.

El a lăudat conducerea președintelui american Donald Trump, spunând în mod incisiv că „fără Trump, este nerealist să punem capăt acestui război”.

„Dar, în paralel, trebuie să continuăm să punem presiune asupra Rusiei și încă avem instrumente, trebuie să recunoaștem acest lucru, pentru a exercita un efect de levier”, a spus el, adăugând că Rusia nu dă „niciun semn de disponibilitate… pentru negocieri serioase”.

Ministrul ucrainean a dezvăluit că, în afara planului de pace de 20 de puncte, există încă dezacorduri cu privire la trei puncte de pe listă.

„Avem propuneri realizabile, așa că în runda următoare sperăm cu adevărat că nu vom mai avea parte de prelegeri istorice… acum este momentul pentru acțiune, pentru acte și pentru pași decisivi concreți.”

Vorbind alături de el, ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a declarat că „ar trebui să oprim acest război, evident, și încă avem pârghii cu aliații și prietenii noștri” pentru a realiza acest lucru.

El a spus că Franța și Marea Britanie „au mers foarte departe” pentru a bloca navele flotei din umbră rusești „care folosesc și mijloace militare”.

Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Pahlavi, o figură a opoziției iraniane

Președintele Volodimir Zelenski a spus că a avut o întâlnire cu Reza Pahlavi, fiul exilat al ultimului șah al Iranului și o voce a opoziției, în cadrul Conferinței de Securitate de la München, vineri.

„Am discutat despre importanța consolidării sancțiunilor împotriva regimului iranian și a oricăror alte regimuri dictatoriale”, a declarat el la X, adăugând că ambii au condamnat cooperarea dintre Rusia și Iran, scrie Reuters.

„Războiul cognitiv” este cel mai dificil război hibrid de gestionat, afirmă Maia Sandu

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, tocmai a declarat în fața panelului că Moldova „a experimentat probabil toate elementele războiului hibrid”, dar că „cel mai dificil este războiul cognitiv”, despre care a spus că este „dificil de observat și poate avea un impact semnificativ”.

Ea a folosit termenul pentru a descrie campaniile de dezinformare rusești care vizează persoanele cu mesaje care denigrează instituțiile Republicii Moldova și atitudinea pro-UE.

Ursula von der Leyen: „Formatul de la Berlin își menține angajamentul ferm față de o Ucraină liberă și suverană.”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj despre angajamentul Uniunii Europene față de Ucraina și despre rolul blocului comunitar în sprijinirea securității.

Mesajul președintei Comisiei Europene a fost transmis pe pagina sa de X după întâlnirea liderilor europeni privind securitatea Ucrainei.

„Formatul de la Berlin își menține angajamentul ferm față de o Ucraină liberă și suverană”, a afirmat Ursula von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene a spus că, pe lângă sprijinul militar și financiar, este în curs de implementare un „Cadru comun pentru Prosperitate”, care urmărește integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană și mobilizarea capitalului public și privat pentru reconstruirea țării.

„Ne-am reafirmat disponibilitatea de a oferi garanții de securitate solide după încheierea luptelor, cu un rol crucial de sprijin și monitorizare din partea SUA. În același timp, partenerii europeni, americani și ucraineni au pregătit un Cadru comun pentru Prosperitate, ancorat în reformă, integrare în UE și mobilizarea capitalului public și privat”, a spus von der Leyen.

În ceea ce privește ajutorul direct, oficialul european a spus că susținerea funcționării statului este ceea ce contează cel mai mult.

„Europa își intensifică, de asemenea, sprijinul direct. Finalizăm împrumutul nostru de 90 de miliarde de euro pentru a menține statul în funcțiune, consolidând în același timp sistemele de apărare aeriană și sporind capacitățile de apărare”, a explicat ea.

Pe lângă sprijinul economic și militar, von der Leyen a scris că UE va continua să crească costul războiului pentru Rusia prin sancțiuni progresive.

„Și creștem costul războiului pentru Rusia prin cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni”, a punctat ea.

„Scopul nostru este clar: să ne asigurăm că Ucraina poate negocia pacea în propriile condiții, dintr-o poziție de forță și cu un viitor sigur, securizat și prosper pentru cetățenii săi în cadrul UE”, a afirmat Ursula von der Leyen.

Cine a participat la întâlnirea pe tema Ucrainei

Lista invitaților pentru întâlnirea de lucru de astăzi după-amiază pe tema Ucrainei a fost făcută publică de Euronews. Au fost prezenți:

Președintele francez Emmanuel Macron

Prim-ministrul olandez Dick Schoof

Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson

Președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen

Prim-ministrul britanic Keir Starmer

Președintele Consiliului European António Costa

Prim-ministrul estonian Kristen Michal

Șeful NATO Mark Rutte

Ministrul canadian al Apărării Anita Anand

Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre

Prim-ministrul polonez Donald Tusk

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski

Cancelarul german Friedrich Merz

Președintele finlandez Alexander Stubb

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen

Ministrul italian al Afacerilor Externe Antonio Tajani

Guvernatorul Californiei: Donald Trump, „cel mai distructiv președinte” din istoria SUA

La Conferința de Securitate de la Munchen, guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a lansat critici la adresa președintelui american Donald Trump, spunând că acesta „depune eforturi suplimentare pentru prostii”.

„Niciodată în istoria Statelor Unite ale Americii nu a existat un președinte mai distructiv decât actualul ocupant al Casei Albe din Washington, DC”, a spus Newsom.

El a adăugat că Trump „încearcă să recreeze secolul al XIX-lea” și că, în timp ce Statele Unite pot „implementa, concura și domina”, Trump „încearcă să dea timpul înapoi”.

„Sper, dacă nu mai pot comunica nimic altceva astăzi, Donald Trump este temporar. Va pleca în trei ani.”, a spus guvernatorul în timpul discursului său, scrie The Guardian.

Liderul opoziției maghiare poartă discuții la München

Liderul opoziției maghiare, Péter Magyar, se află la Munchen și poartă discuții cu liderul polonez Donald Tusk și cu cancelarul german Friedrich Merz, potrivit unei postări pe rețelele de socializare.

Magyar se află în prezent în mijlocul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din Ungaria din 10 aprilie, în care este principalul contracandidat al premierului Viktor Orbán.

Sondajele arată că Partidul Tisza al maghiarului este în fața partidului Fidesz al lui Orbán, care deține puterea în Ungaria de peste un deceniu.

Tonight in Munich, I will hold bilateral talks with Polish Prime Minister @donaldtusk. Tomorrow, during the Munich Security Conference, I will meet with the German Chancellor and several European heads of state and industry leaders. Together with @_OrbanAnita, we will report on… — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) February 13, 2026

Stubb: Europa trebuie să îmbrățișeze „realismul bazat pe valori”

Vorbind la o discuție de grup intitulată „Vremuri de tarifare: Gestionarea transformării comerțului în armă”, președintele finlandez Alexander Stubb a pledat pentru o nouă atitudine europeană.

„Alegerea în acest moment este destul de binară”, spune el.

„Îi avem pe cei care susțin o lume multipolară, tranzacțională, bazată pe acorduri și pe sfere de interes. Și apoi îi avem pe cei care susțin o lume multilaterală… noi susținem ideea instituțiilor, regulilor, normelor și cooperării internaționale.”, a spus Stubb, conform The Guardian.

„Din motive demografice, economice, geopolitice, sudul global va fi cel care va decide următoarea ordine mondială. Și cum putem formula o propunere de valoare?”

„Ceea ce am încercat să fac este să spun că ne bazăm politica externă pe realism bazat pe valori, deci să fim fideli valorilor noastre: drepturile omului, drepturile fundamentale, democrația, libertatea, statul de drept – dar să fim realiști, nu putem rezolva problemele comerciale, de conflict, de climă sau de tehnologie doar cu țări care împărtășesc aceleași idei.”

El i-a mulțumit directoarei generale a Organizației Mondiale a Comerțului, Ngozi Okonjo-Iweala, care a făcut parte și ea din panel, pentru că a descris Finlanda drept o „putere de mijloc”.

NATO va fi condusă într-o măsură mai mare de Europa, spune Mark Rutte

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că Alianța va urma să fie condusă mai mult de Europa. El a făcut, totuși, precizarea referitor la o prezență puternică a Statelor Unite, pe măsură ce țările europene își măresc cheltuielile militare.

„În următorii ani vom vedea din ce în ce mai mult un NATO condus mai mult de Europa, dar în același timp cu SUA absolut ancorate în organizație”, a spus Mark Rutte reporterilor la Conferința de Securitate de la München.

„Vom face acest lucru pas cu pas, în strânsă colaborare cu Statele Unite, pe baza procesului de planificare a apărării pe care îl avem.”, a mai declarat Mark Rutte, conform Reuters.

Mike Waltz: SUA sunt încă angajate în apărarea europeană, dar plătesc prea mult

Prezent și el la Munchen, ambasadorul Statelor Unite la ONU, Mike Waltz, a fost întrebat dacă SUA sunt încă angajate în apărarea europeană.

El a răspuns că este „absolut” așa, înainte de a vorbi despre cât de mult au finanțat SUA ceea ce el numește „ordinea globală multilaterală bazată pe reguli de la cel de-al Doilea Război Mondial”.

„Când mă duc la oameni din Indiana, Georgia și Florida de Nord pe care i-am reprezentat și sunt banii lor care plătesc peste 180 de țări la un loc în sistemul ONU, trebuie să-i privesc sincer și să spun că banii sunt cheltuiți bine și nu sunt”, spune el.

El a adăugat că problemele tot mai mari legate de datoriile din SUA denotă că este corect „să cerem celor 450 de milioane de europeni cu o economie de aceeași dimensiune ca a SUA să fie mai autosustenabile” în ceea ce privește propria apărare.

Kaja Kallas a declarat și ea că Europa contribuie financiar la propria apărare, adăugând că „atunci când America merge în război, mulți dintre noi mergem cu voi și ne pierdem oamenii pe drum”.

Conferința de Securitate de la Munchen, în desfășurare

Conferința de Securitate de la Munchen se desfășoară între 13-15 februarie, iar liderii mondiali s-au reunit vineri pentru prima zi. Conferința este unul dintre cele mai importante evenimente geopolitice ale anului, unde se vor discuta subiecte majore, precum viitorul alianței transatlantice aflate în pericol și eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina.

În discursul său de deschidere, președintele conferinței, Wolfgang Ischinger, a vorbit despre instabilitatea ordinii internaționale și i-a invitat pe cei prezenți să aplaude participarea unei delegații numeroase din Statele Unite, condusă de secretarul de stat Marco Rubio, care se va adresa conferinței sâmbătă.

„Parteneriatul transatlantic are nevoie de o Europă mai puternică”, a spus el, „dar Europa va rezista doar dacă națiunile europene vor sta mai unite decât în ​​trecut”.

Cancelarul german Friedrich Merz a descris conferința ca un „seismograf” pentru relațiile dintre Europa și SUA și pentru starea ordinii mondiale și a spus că tema oficială a conferinței, „sub distrugere”, este o descriere potrivită a acestei ordini.

„Ați ales un motto sumbru pentru această conferință, «sub distrugere», și probabil înseamnă că ordinea internațională bazată pe drepturi și reguli este în prezent distrusă”, a spus el.

„Dar mă tem că trebuie să o spunem în termeni și mai duri: acest ordin, oricât de defectuos a fost chiar și în perioada sa de glorie, nu mai există.”, a spus Merz.

Merz și-a continuat apoi discursul făcând o serie de menționări cu privire la amenințarea tot mai mare la adresa ordinii mondiale, relatează Euronews.

„Odată cu începutul invaziei rusești în Ucraina, am intrat într-o nouă fază a lumii care ne face să ne ținem respirația și să ne schimbăm lumea într-un mod mai cuprinzător decât am fi crezut cu mulți ani în urmă”, a spus el.

„Trebuie să vorbim, acest lucru este mai urgent ca niciodată.”

„Această ordine este defectuoasă, ordinea din perioada sa de glorie nu mai există. Europa tocmai se întorsese dintr-o vacanță din istoria lumii. Împreună am intrat într-o eră care este din nou marcată de putere și de politica puterii.”, a menționat Merz.

A sosit era „politicii marilor puteri”, spune Merz

Friedrich Merz a afirmat apoi că lumea a intrat într-o nouă eră a „politicii marilor puteri”, cu implicații majore pentru propria țară.

Politica externă și de securitate a Germaniei, spune el, este ancorată într-o perspectivă europeană, pe care o numește „mai prețioasă ca niciodată”.

Politica sa din trecut, recunoaște el, „nu avea mijloacele de a rezolva problema”. Merz a afirmat în discursul său că Europa „reduce acest decalaj acum”, spunând că ea va fi mai bine pregătită să facă față provocărilor viitoare.

El a continuat spunând că cel mai important lucru este să „aprindem acum comutatorul în minte”.

„Libertatea noastră într-o eră a marilor puteri nu mai este o certitudine.”

Merz avertizează SUA cu privire la pericolul iminent

Friedrich Merz a avertizat Statele Unite că nu vor fi suficient de puternice pentru a „acționa singure” în noua eră a politicii marilor puteri – și promite că „noi, europenii, ne facem partea”.

În discursul adresat delegației din Statele Unite, cancelarul Germaniei a spus că, de-a lungul generațiilor, „încrederea dintre aliați, parteneri și prieteni a făcut din NATO cea mai puternică alianță din toate timpurile”.

El a punctat că „Europa știe foarte bine cât de prețioasă este aceasta”.

El a afirmat că lumea actuală este marcată de competiția dintre marile puteri și a transmis că „în era rivalității marilor puteri, nici măcar Statele Unite nu vor fi suficient de puternice pentru a acționa singure. Dragi prieteni, apartenența la NATO nu este doar un avantaj competitiv pentru Europa, ci și pentru Statele Unite. Așadar, să reparăm și să reînnoim împreună încrederea transatlantică. Noi, europenii, ne facem partea noastră.”

Cancelarul a mai spus că „nimeni nu ne-a forțat să ajungem în această dependență excesivă față de Statele Unite în care ne-am aflat recent” și a explicat că „această dependență a fost autoimpusă, dar acum renunțăm la ea cât mai repede posibil”.

Potrivit lui Merz, soluția constă în întărirea componentei europene din cadrul NATO.

„Presupun că vom avea opinii divergente mai des decât în trecut, vom fi nevoiți să negociem calea corectă de urmat și poate că va trebui să ne certăm pe această temă. Dar dacă vom face acest lucru cu o forță nouă, cu un respect nou și cu respect de sine, va fi în beneficiul ambelor părți.”

Merz: Rusia trebuie să fie „epuizată” pentru a pune capăt războiului din Ucraina

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri cu președintele conferinței, Ischinger, Merz a vorbit despre dificultățile care stau în calea opririi războiului din Ucraina.

„Acest război se va încheia doar atunci când Rusia va fi cel puțin epuizată economic, potențial militar”, spune el.

„Ne apropiem de acest moment. Am făcut multe pentru a realiza acest lucru, dar încă nu am ajuns acolo. Trebuie să facem tot posibilul pentru a-i aduce în punctul în care nu mai văd niciun avantaj pentru a continua acest război teribil.”, a spus Merz.

Kallas: Instituțiile există, dar „responsabilitatea” lipsește

Prezentă și ea la Munchen în acest weekend, șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a fost întrebată dacă este de acord cu Merz că vechea ordine mondială a dispărut.

„Aș face un pas înapoi și m-aș gândi de ce a fost instituită această ordine mondială prima dată”, a declarat ea, înainte de a face referire la mai multe războaie care au avut loc anterior.

Ea a vorbit despre responsabilitate, înainte de a spune că, deși „regulile există”, responsabilitatea sub forma Consiliului de Securitate și a Națiunilor Unite „nu funcționează așa cum ar trebui”.