Donald Trump îi cere lui Volodimir Zelenski să accelereze demersurile pentru încheierea unui acord de pace cu Rusia

Declarațiile au fost făcute în fața jurnaliștilor la Casa Albă, unde Trump a susținut că Moscova ar fi dispusă să ajungă la o înțelegere.

„Rusia vrea să facă o înțelegere, iar Zelenski va trebui să se miște. Altfel, va rata o mare oportunitate. Trebuie să se miște”, a afirmat liderul american.

Mesajul transmis de Donald Trump vine într-un moment sensibil al conflictului, marcat de eforturi diplomatice intensificate pentru identificarea unei soluții negociate. Potrivit informațiilor citate de agențiile internaționale, un nou ciclu de negocieri pentru un acord de pace Rusia-Ucraina este programat să aibă loc săptămâna viitoare, la Geneva, cu participarea reprezentanților Statelor Unite, Rusiei și Ucrainei.

Administrația de la Washington consideră că această rundă de discuții ar putea reprezenta un punct de cotitură, însă pozițiile părților rămân profund divergente, în special în ceea ce privește controlul teritorial și securitatea infrastructurii critice.

Patru ani de război și poziții ireconciliabile

După aproape patru ani de conflict armat, Rusia și Ucraina continuă să se afle pe poziții îndepărtate în dosare-cheie. Printre cele mai sensibile subiecte se numără statutul teritoriilor ocupate și controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie, elemente considerate esențiale pentru securitatea regională.

Donald Trump a reiterat că obiectivul său este oprirea rapidă a ceea ce a numit în repetate rânduri o „baie de sânge” inutilă, susținând că un acord de pace Rusia-Ucraina este posibil doar prin compromisuri rapide și decizii ferme la nivel politic.

Declarațiile liderului american sunt susceptibile să genereze reacții atât la Kiev, cât și în rândul aliaților europeni ai Ucrainei, care au subliniat constant necesitatea respectării suveranității și integrității teritoriale ucrainene. În acest context, presiunea publică exercitată de Washington adaugă o nouă dimensiune negocierilor deja complexe.

Următoarele zile sunt considerate decisive pentru evoluția discuțiilor, iar rezultatul negocierilor de la Geneva ar putea influența semnificativ traiectoria conflictului și perspectivele unui acord de pace Rusia-Ucraina durabil.