„El presidente Trumpo” / Parodie video viralizată cu Trump în rolul lui Fidel Castro: „Esto no bueno”

Un cont-parodie de pe X a făcut istorie în câteva ore, după ce a postat un video în care-l reprezintă pe Trump ca pe liderul cubanez Fidel Castro.

Inteligența Artificială oferă spații infinite de explorare și de experimentare, iar o parodie a lui Trump ca fiind Fidel Castro e una dintre ele.

În video, Trump e îmbrăcat în uniformă militară kaki, are barba lui Castro, dar vorbește ca el însuși, într-un mix excelent de engleză și spaniolă. Textul scurt de 44 de secunde vorbește despre ce bună ar fi viața cubanezilor cu Trump la conducere.

Criza de combustibil din Cuba îi obligă pe oameni să recurgă la gesturi disperate.

WHO DID THIS???🤣🤣🤣 pic.twitter.com/SI44yznexI — il Donaldo Trumpo (@PapiTrumpo) February 13, 2026

Oamenii pleacă la serviciu, însă distanțele mari dintre casă și locul de muncă îi fac să renunțe la a se mai întoarce acasă după terminarea programului de lucru, doar ca să economisească combustibil.

Mulți cubanezi dorm pe stradă din cauză că nu au combustibil suficient să ajungă acasă.

Criza de combustibil a determinat companiile aeriene să anuleze toate zborurile.

În acest context, videoul devenit viral și preluat de televiziuni înfățișează un Trump îmbrăcat în uniformă militară kaki și cu barbă ca alui Fidel Castro, dar vorbind ca Trump.

„Esto no bueno”

„El presidente Trumpo es mucho distractiv. Îmi place fiesta, îmi place muzica și nachos.

O să avem fiesta în fiecare zi, cu mojito delicioase și sexy mamacitas.

În orice caz, aud că nu aveți combustibil, esto nu bueno.

Poate că ar fi bine pentru poporul cubanez să scape de liderii lui și să se alăture el presidente Trumpo în efortul lui de a face Cuba mare din nou. Comprende, muchachos?”

„Nu dictatorilor. Nu lui Trump”

Postarea, care nu e nouă ca și concept (în special în America pe platforma X) avea toate condițiile să devină virală, pentru că reprezintă satiric un Trump pus lângă fostul lider cubanez Fidel Castro – o analogie neașteptată și, prin aceasta amuzantă.

Deși cei doi provin din medii politice foarte diferite, comparația a avut priză la public în contextul unei campanii publicitare stradale în Florida, unde erau afișate portretele celor doi cu mesajul în limba spaniolă: „Nu dictatorilor. Nu lui Trump”, taxând tendințele autoritariste ale lui Trump.

Il Donald Trumpo

Contul de pe X, Il Donald Trumpo dar și al altor utilizatori de pe rețeaua X a preluat această comparație într-o postare satirică, o exagerare intenționată pentru ca impactul să fie puternic.

Deși, inițial, a fost conceput ca o satiră politică, mulți internauți au distribuit postarea ca pe o dovadă a similitudinilor stilurilor de conducere, generând (ceea ce era de așteptat) reacții mixte în online.