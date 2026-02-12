Sondaj POLITICO. Principalii aliați ai NATO și-au schimbat părerea despre SUA: Nu mai consideră că Washingtonul contribuie la descurajarea inamicilor

Un sondaj dat publicității de POLITICO, realizat în rândul persoanelor din Germania, Canada, Franța și Marea Britanie, arată că reputația în declin a Statelor Unite ridică noi întrebări cu privire la stabilitatea ordinii mondiale care a rezistat timp de decenii.

În cele patru țări participante la sondaj, mult mai multe persoane au descris SUA ca un aliat nesigur decât ca unul de încredere. 50% dintre adulții chestionați în Germania și 57% în Canada consideră SUA de neîncredere. Și în Franța, procentul persoanelor care au calificat Washingtonul de neîncredere a fost de peste două ori mai mare decât cel al persoanelor care au spus că este de încredere.

Pe de altă parte, 35% dintre britanici au spus că Stele Unite sunt un aliat de încredere, iar 39% au spus că nu sunt de încredere.

Rezultatele sondajului mai arată că puterea militară a SUA este considerată din ce în ce mai mult un atu incert. Mai mulți adulți din Franța și Germania au declarat că nu cred că inamicii s-ar teme să îi atace chiar și în contextul relației lor cu Washingtonul.

În Marea Britanie, Franța și Germania, percepțiile negative asupra SUA le depășesc pe cele pozitive privind „protejarea democrației, împărtășirea valorilor și rolul de aliat de încredere”, mai notează POLITICO.

Țările chestionate nu consideră că Statele Unite împărtășesc valorile lor sau protejează democrația

Rezultatele sondajului publicat de POLITICO mai arată că o proporție din ce în ce mai mare de respondenți din cele patru țări chestionate nu consideră că Statele Unite împărtășesc valorile lor sau protejează democrația.

49% dintre respondenții din Franța nu au fost de acord cu afirmația „Statele Unite împărtășesc valorile noastre”, în timp ce 50% dintre respondenții din Germania consideră că Statele Unite nu împărtășesc valorile lor.

Sondajul POLITICO a fost realizat de Public First în perioada 6-9 februarie, chestionând online, în total, peste 10.000 de adulți, cu cel puțin 2.000 de respondenți din SUA, Canada, Marea Britanie, Franța și Germania.