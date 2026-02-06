Prima pagină » Știrile zilei » Sondaj de opinie: 61% dintre ucraineni au încredere în președintele Zelenski

Sondaj de opinie: 61% dintre ucraineni au încredere în președintele Zelenski

Un sondaj de opinie realizat în Ucraina arată că majoritatea cetățenilor au încredere în președintele Volodimir Zelenski în pofida războiului în desfășurare. Despre starea democrației sub legea marțială, peste o treime din respondenți consideră că nivelul de democrație este adecvat contextului.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Radu Mocanu
06 feb. 2026, 10:44, Știri externe

Un procent de 61% dintre ucraineni afirmă că au încredere în președintele Zelenski, 25% au declarat că au „încredere deplină”, însă 33% dintre participanți au indicat lipsa de încredere în șeful statului, arată un sondaje de opinie realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev, citat de publicația Kyiv Post. 

Institutul a utilizat și o metodă experimentală de sondare indirectă, pentru verificarea sincerității respondenților, pentru a reduce influența răspunsurilor social dorite. Prin aceasta metodă, nivelul de încredere în președinte a scăzut la 53%, față de 61% obținut prin întrebări directe. 

Sociologii au analizat și viitorul politic al Ucrainei după încheierea războiului. Dintre respondenți, 48% consideră că în actuala guvernare există profesioniști care ar trebui să își păstreze funcțiile și după război, iar 42% sunt de părere că după război ar trebui să existe o schimbare majoră întrucât acutala conducere este discreditată complet. 

În cadrul sondajului a fost abordat și subiectul stării democrației sub legea marțială. 36% dintre ucraineni spun că nivelul de democrație este adecvat contextului de război, în timp ce 35% consideră că este insuficientă. Absența alegerilor a fost menționată doar de 1% dintre respondenți. Printre principalele preocupări se numără restricțiile asupra libertății de exprimare, corupția, nerespectarea legii și activitatea autorităților militare de recrutare. 

Sondajul realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev a fost realizat pe un eșantion de 1.003 cetățeni adulți din teritoriile controlate de Ucraina, iar marja de eroare este de de până la 4.1%, respectiv 5.8% pentru întrebările legate de încrederea în președinte.

