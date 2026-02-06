Sondaj de opinie: 61% dintre ucraineni au încredere în președintele Zelenski

Un procent de 61% dintre ucraineni afirmă că au încredere în președintele Zelenski, 25% au declarat că au „încredere deplină”, însă 33% dintre participanți au indicat lipsa de încredere în șeful statului, arată un sondaje de opinie realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev, citat de publicația Kyiv Post.

Institutul a utilizat și o metodă experimentală de sondare indirectă, pentru verificarea sincerității respondenților, pentru a reduce influența răspunsurilor social dorite. Prin aceasta metodă, nivelul de încredere în președinte a scăzut la 53%, față de 61% obținut prin întrebări directe.

Sociologii au analizat și viitorul politic al Ucrainei după încheierea războiului. Dintre respondenți, 48% consideră că în actuala guvernare există profesioniști care ar trebui să își păstreze funcțiile și după război, iar 42% sunt de părere că după război ar trebui să existe o schimbare majoră întrucât acutala conducere este discreditată complet.

În cadrul sondajului a fost abordat și subiectul stării democrației sub legea marțială. 36% dintre ucraineni spun că nivelul de democrație este adecvat contextului de război, în timp ce 35% consideră că este insuficientă. Absența alegerilor a fost menționată doar de 1% dintre respondenți. Printre principalele preocupări se numără restricțiile asupra libertății de exprimare, corupția, nerespectarea legii și activitatea autorităților militare de recrutare.

Sondajul realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev a fost realizat pe un eșantion de 1.003 cetățeni adulți din teritoriile controlate de Ucraina, iar marja de eroare este de de până la 4.1%, respectiv 5.8% pentru întrebările legate de încrederea în președinte.