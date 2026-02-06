Prima pagină » Știri externe » Grecia deschide un portal de rezervări pentru a gestiona afluxul de turiști către siturile arheologice

Ministerul Culturii va lansa în aprilie o platformă pentru a reduce cozile lungi prin implementarea unui sistem de bilete online. Site-ul va oferi, de asemenea, informații esențiale despre peste 350 de site-uri în opt limbi.
Grecia deschide un portal de rezervări pentru a gestiona afluxul de turiști către siturile arheologice
Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
06 feb. 2026, 11:30, Știri externe

Grecia, destinație de vacanță preferată de foarte mulți români, are un nou portal conceput pentru a gestiona rezervările pentru  situri arheologice și muzee în peste 100 de locații, care va fi online din aprilie.

Numit Hellenic Heritage (hh.gr), site-ul, lansat joi de Ministerul Culturii va oferi, de asemenea, informații esențiale despre peste 350 de situri în opt limbi, pe lângă faptul că va servi ca instrument pentru reducerea timpilor de așteptare, în special în lunile de vârf de vară, potrivit Le Figaro.

Grecia a atras 40,7 milioane de vizitatori în 2024, o creștere de 12,8% față de 2023. Ministerul Turismului a indicat în decembrie că 2025 se anunța, de asemenea, a fi un an record și că indicatorii pentru 2026 erau încurajatori. Vor fi oferite sfaturi despre situri mai puțin cunoscute și plimbări tematice.

„Ambiția noastră este ca turiștii să poată stabili o legătură personală cu fiecare monument ”, a declarat prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis la dezvelirea oficială. „Adevărul este că majoritatea vizitatorilor, chiar și astăzi, nu vin în țara noastră pentru a descoperi cultura greacă. Este ceva ce trebuie să se schimbe”, a adăugat el.

Sistem electronic de bilete

Grecia lucrează de ani de zile la dezvoltarea unui sistem electronic de bilete pentru a maximiza veniturile și a reduce cozile. Aproximativ 3 milioane de bilete electronice au fost emise doar pentru  Acropole  anul trecut, a declarat Kyriakos Mitsotakis. O secțiune dedicată exclusiv profesioniștilor, care oferă date de disponibilitate în timp real, va ajuta operatorii turistici să eficientizeze rezervările de grup, au explicat organizatorii.

 

