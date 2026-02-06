Prima pagină » Știri externe » Rusia solicită ca Ucraina să devină un stat neutru și benign pentru o vecinătate stabilă

Rusia solicită ca Ucraina să devină un stat neutru și benign pentru o vecinătate stabilă

Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat într-un interviu acordat publicației Russia Today (RT) că Ucraina trebuie să devină un stat „neutru și benign” pentru a fi un vecin de lungă durată al Rusiei.
Rusia solicită ca Ucraina să devină un stat neutru și benign pentru o vecinătate stabilă
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
06 feb. 2026, 12:15, Știri externe

Oficialul rus a precizat că acest statut nu implică neapărat alianțe, ci o relație prietenoasă între cele două state.

Potrivit lui Lavrov, respectarea drepturilor populației ucrainene este esențială, inclusiv dreptul la căldură, hrană, apă, educație, religie și limbă.

„Trebuie să fie o Ucraină prietenoasă, care respectă drepturile fundamentale ale omului, inclusiv drepturile minorităților etnice”, a afirmat ministrul de externe rus.

Șeful diplomației ruse a subliniat că, pentru Moscova, prioritatea nu este teritoriul, ci oamenii.

„Prioritatea noastră sunt oamenii care au trăit în aceste teritorii. Populația rusă care vorbește și își crește copiii vorbind limba rusă, care a dezvoltat aceste teritorii timp de secole.”

Lavrov a mai menționat că planul de pace la care a făcut referire președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe care Rusia a văzut doar fragmente, nu menționează protecția drepturilor etnicilor ruși și ale altor minorități naționale, nici menținerea libertăților religioase. Oficialul rus a precizat că libertățile lingvistice și religioase sunt consacrate în Carta ONU și „nu pot fi folosite ca monedă de schimb”.

Declarațiile lui Lavrov vin într-un context tensionat, în care Rusia încearcă să definească condițiile unui viitor acord de pace cu Ucraina, insistând asupra protecției populației vorbitoare de limbă rusă și a minorităților etnice. Această poziție reafirmă prioritățile Moscovei în cadrul conflictului din Ucraina, concentrându-se pe aspecte sociale și culturale mai degrabă decât pe revendicări teritoriale.

Recomandarea video

Care e faza cu ”taxa Temu” și de ce ea nu alungă avioanele cargo cu mărfuri asiatice din România / Cum a devenit această narațiune virală pe social media
G4Media
Ninge 10 zile fără oprire în România. Lista orașelor afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul
Cum a ironizat-o Dani Oțil pe Ruxandra Luca în direct: 'Pare și neîmbrăcată, și...'
Cancan
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Prosport
Fosta iubită a lui Adrian Kreiner, afaceristul din Sibiu omorât în casă, a fost reținută pentru că a învățat o tânără cum să își omoare mama ca să îi ia averea
Libertatea
O mai ai prin casă? Ce valoare are în 2026 celebra bancnotă de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare. Te poți îmbogăți
CSID
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Promotor