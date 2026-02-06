Rusia solicită ca Ucraina să devină un stat neutru și benign pentru o vecinătate stabilă

Oficialul rus a precizat că acest statut nu implică neapărat alianțe, ci o relație prietenoasă între cele două state.

Potrivit lui Lavrov, respectarea drepturilor populației ucrainene este esențială, inclusiv dreptul la căldură, hrană, apă, educație, religie și limbă.

„Trebuie să fie o Ucraină prietenoasă, care respectă drepturile fundamentale ale omului, inclusiv drepturile minorităților etnice”, a afirmat ministrul de externe rus.

Șeful diplomației ruse a subliniat că, pentru Moscova, prioritatea nu este teritoriul, ci oamenii.

„Prioritatea noastră sunt oamenii care au trăit în aceste teritorii. Populația rusă care vorbește și își crește copiii vorbind limba rusă, care a dezvoltat aceste teritorii timp de secole.”

Lavrov a mai menționat că planul de pace la care a făcut referire președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe care Rusia a văzut doar fragmente, nu menționează protecția drepturilor etnicilor ruși și ale altor minorități naționale, nici menținerea libertăților religioase. Oficialul rus a precizat că libertățile lingvistice și religioase sunt consacrate în Carta ONU și „nu pot fi folosite ca monedă de schimb”.

Declarațiile lui Lavrov vin într-un context tensionat, în care Rusia încearcă să definească condițiile unui viitor acord de pace cu Ucraina, insistând asupra protecției populației vorbitoare de limbă rusă și a minorităților etnice. Această poziție reafirmă prioritățile Moscovei în cadrul conflictului din Ucraina, concentrându-se pe aspecte sociale și culturale mai degrabă decât pe revendicări teritoriale.