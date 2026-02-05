Statele Unite, Ucraina și Rusia au convenit un schimb de 314 prizonieri

„Astăzi, delegațiile din Statele Unite, Ucraina și Rusia au convenit să facă schimb de 314 prizonieri, primul astfel de schimb în cinci luni. Discuțiile vor continua, fiind anticipate progrese suplimentare în următoarele săptămâni”, a notat Witkoff, citat de Reuters.

Miercuri, privind negocierile de pace, președintele Ucrainei. Volodimir Zelenski, a anunțat: „Va exista, de asemenea, un pas important: ne așteptăm la un schimb de prizonieri de război în viitorul apropiat. Prizonierii trebuie să fie returnați acasă”, potrivit The Kyiv Independent.

Anunțul vine în a doua zi de negocieri trilaterale la Abu Dhabi. Kirill Dmitriev, emisarul rus a raportat mai multe progrese în cadrul negocierilor, declarând: „Există o mișcare pozitivă înainte”.

Rustem Umerov, negociatorul șef ucrainean, a susținut: „A început a doua zi de discuții la Abu Dhabi. Lucrăm în același format ca ieri: consultări trilaterale, grup de lucru și alinierea pozițiilor în consecință”.

Miercuri, Kremlinul a anunțat continuarea războiului până când Ucraina va accepta condițiile Federației Ruse, una dintre pretențiile cheie ale Moscovei fiind retragerea armatei ucrainene din Donbas, chiar și din zonele aflate încă sub administrația Kievului.