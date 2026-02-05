Miercuri și joi, la Abu Dhabi, are loc o nouă rundă de negocieri Rusia-SUA-Ucraina în privința unui acord de pace.

Ziua de miercuri a fost una „productivă”, iar Kievul și Moscova au ajuns la un acord privind un schimb de prizonieri de război, pe care Volodimir Zelenski l-a numit un rezultat „semnificativ”.

Cu toate acestea, joi, negocierile par să fi ajuns din nou într-un impas. Acum, Rusia a venit cu o nouă condiție pentru încheierea războiului din Ucraina: recunoașterea Donbasului ca parte a Rusiei de către toate țările.

O sursă occidentală a declarat pentru presa rusă că Moscova „consideră că aspectul privind recunoașterea Donbasului de către toate țările este crucial”, notează RBC Ukraine.

Kremlinul avertizează că războiul din Ucraina va continua până la acceptarea condițiilor impuse de Moscova

Informația vine după ce miercuri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat că ofensiva Rusiei va continua până când autoritățile de la Kiev vor accepta pretențiile expuse de Moscova.

„Atâta timp cât regimul de la Kiev nu a luat decizia corespunzătoare, operațiunea militară specială va continua”, a declarat Peskov, miercuri, citat de Le Figaro. Acesta a subliniat că cererea de retragere a forțelor armate ucrainene din regiunea Donbasului este un de o importanță majoră.

Până acum, Rusia a avut o serie de condiții asupra cărora a insistat pentru ca războiul să ia sfârșit. Președintele rus Vladimir Putin a numit retragerea armatei ucrainene din teritoriile Donbasului, neocupate de armata sa, drept condiție cheie pentru încheierea războiului. Pe de altă parte, această condiție este respinsă ferm de către Kiev, Zelenski subliniind că Ucraina nu va renunța la ele „în niciun caz”.