Progrese în discuțiile pentru pace între Rusia și Ucraina, anunță emisarul lui Vladimir Putin

Kirill Dmitriev a precizat că au loc multe eforturi pentru refacerea relațiilor cu Statele Unite, inclusiv printr-un grup de lucru SUA-Rusia pe probleme economice.

„Există o mișcare pozitivă înainte”, a adăugat acesta, potrivit serviciului său de presă.

Delegațiile Ucrainei, Statelor Unite și Rusiei au început joi a doua zi de discuții la Abu Dhabi, a declarat secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov.

Prima zi a negocierilor trilaterale s-a încheiat miercuri. Kievul și Moscova au ajuns la un acord privind un schimb de prizonieri de război, pe care Volodimir Zelenski l-a numit un rezultat „semnificativ”.

„Lucrăm în aceleași formate ca ieri: consultări trilaterale, lucru în grup și sincronizare suplimentară a pozițiilor”, a scris Rustem Umerov pe rețelele de socializare.

După o scurtă pauză a atacurilor asupra Kievului la cererea președintelui american Donald Trump, Moscova a reluat loviturile asupra orașelor din Ucraina.

Atacurile au vizat alimentarea cu energie electrică a țării, iar locuitorii continuă să se confrunte cu temperaturi extrem de scăzute.