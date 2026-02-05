Prima pagină » Știri externe » Melania Trump spune că discuțiile cu echipa lui Putin continuă pentru eliberarea copiilor ucraineni

Prima doamnă a SUA, Melania Trump, a spus că discută cu echipa lui Putin pentru a aduce acasă copii ucraineni răpiți.
Melania Trump spune că discuțiile cu echipa lui Putin continuă pentru eliberarea copiilor ucraineni
Sursa foto: Peter Zay / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Nițu Maria
05 feb. 2026, 11:52, Știri externe

Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a declarat că rămâne în contact cu echipa președintelui Vladimir Putin pentru a aduce acasă mai mulți copii ucraineni care se află în Rusia.

„Lucrez la asta și suntem în acest proces. Sper să avem succes foarte curând.”, a spus ea, miercuri, reporterilor de la Casa Albă, conform Reuters.

Melania Trump nu a oferit detalii despre convorbirile dintre reprezentanții săi și echipa lui Vladimir Putin.

Un purtător de cuvânt al Aripii de Est a spus că liniile de comunicare au continuat după ce Melania Trump i-a trimis o scrisoare lui Putin, predată personal de președintele Donald Trump în august anul trecut, privind copiii ucraineni răpiți.

De când a început să se implice Melania în această acțiune, cincisprezece copii s-au întors în Ucraina, inclusiv șapte în decembrie.

Ucraina susține că Rusia a răpit cel puțin 19.000 de copii ucraineni și i-a dus în Rusia sau pe teritorii ocupate fără consimțământul familiei de la invazia din februarie 2022.

Rusia a negat acuzațiile, afirmând că a acționat pentru a-i proteja pe copii de lupte.

Miercuri, oficiali ruși și ucraineni au spus că discuțiile conduse de SUA pentru a încheia războiul au fost „productive”, deși Rusia a atacat Ucraina la începutul săptămânii cu sute de drone și rachete.

Melania Trump, care a păstrat un profil discret în timpul celui de-al doilea mandat al soțului ei, s-a întâlnit miercuri la Casa Albă cu doi ostatici israeliano-americani eliberați, Keith și Aviva Siegel.

