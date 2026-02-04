Aproximativ 30 de țări doresc să se alăture clubului mineralelor critice pentru a reduce dependența de China

Aproximativ 30 de state vor să se alăture unui club de aliați și parteneri pentru comerțul cu minerale critice, cu scopul de a diminua dependența de China.

Afirmația a fost făcută de secretarul de interne al Statelor Unite, Doug Burgum, marți, în cadrul unei conferințe importante, relatează Reuters.

Doug Burgum, care conduce și Consiliul Național pentru Dominarea Energiei din SUA, a precizat că Japonia, Australia și Coreea de Sud fac deja parte din acest club.

„Avem în plan să anunțăm încă 11 astfel de acorduri în această săptămână”, a spus el la conferința Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale.

Până la 20 de țări și-au exprimat „un interes puternic” de a adera la club, care ar oferi comerț și schimburi fără tarife vamale și ar stabili un preț minim pentru minerale, a adăugat Burgum.

„De obicei, Statele Unite, suntem oameni ai pieței libere, nu ne place să ne jucăm cu piețele. Dar dacă ai pe cineva care este dominant, care poate inunda piața cu un anumit material, are capacitatea de a distruge, în esență, valoarea economică a unei companii sau a producției unei țări”, a mai spus Doug Burgum.

El a spus că Washingtonul a luat măsuri pentru a contracara ceea ce factorii de decizie consideră a fi manipularea prețurilor la litiu, nichel, pământuri rare și alte minerale critice.

Președintele Donald Trump a lansat luni un stoc strategic de minerale, denumit Project Vault, finanțat printr-un împrumut de 10 miliarde de dolari de la Banca de Export-Import a SUA și aproape 2 miliarde de dolari capital privat, pentru companiile private.

Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii deține propriul stoc.

Doug Burgum a explicat că prețurile minime stabilite de club vor atrage investiții pe termen lung.

„Sectorul privat se poate implica și poate face investiții în minerit și rafinare, știind că va exista o piață și că nu trebuie să-și facă griji că se va prăbuși”, a spus el.