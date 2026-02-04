Protest. O actriță cunoscută din Iran a anunțat că nu va mai lucra în țara sa

Actrița iraniană Elnaz Shakerdoust a anunțat că refuză să lucreze sub un regim care „miroase a sânge”, potrivit Le Figaro. Actrița în vârstă de 41 de ani, care a jucat în peste 50 de filme, a anunțat că boicotează și principalul festival anual de film din Teheran, Fajr.

La fel ca vedeta exilată Gougoush, care a promis că nu va mai cânta în public până când iranienii vor fi liberi, actrița iraniană Elnaz Shakerdoust a spus că nu va mai lucra în țara ei.

„Îi plâng pe dragii mei compatrioți morți, cum poate exista un festival? Nu voi lua parte la nicio sărbătoare și nu voi mai juca niciun rol în acest tărâm care miroase a sânge. Sufletul meu nu poate suporta această tragedie oribilă, criminală și istorică „, a scris actrița pe pagina ei de Instagram chiar în timp ce la Teheran începea festivalul anual de film.

Elnaz Shakerdoust nu este la primul conflict cu autoritățile. În 2021, ea a denunțat uciderea unui tânăr de către familia sa în sud-vestul țării din cauza homosexualității. Justiția iraniană a ordonat atunci eliminarea mesajului publicat pe Instagram, care a stârnit indignare în cercurile conservatoare.

Festivalul Fajr, care în trecut a atras regizori și actori cunoscuți din Iran și din străinătate și-a pierdut din importanță pe măsură ce izolarea Iranului pe scena internațională a crescut. În ianuarie, autoritățile de la Teheran au înăbușit o amplă mișcare de protest. Autoritățile au recunoscut moartea a mii de protestatarii despre care au spus că sunt teroriști.

Human Rights Activists News Agency (HRANA), cu sediul în Statele Unite, estimează că peste 50.000 de persoane au fost arestate și a putut confirma 6.854 de decese. Numărul morților ar putea fi însă mult mai mare, cu peste 17.000 de decese investigate.