Prima pagină » Știri externe » Blackout și daune majore în Belgorod după un atac asupra infrastructurii energetice

Blackout și daune majore în Belgorod după un atac asupra infrastructurii energetice

În noaptea de 3 februarie, regiunea Belgorod din Rusia a fost afectată de un blackout major, după ce autoritățile locale au raportat un presupus atac cu rachete și drone din partea Ucrainei, care a provocat incendii și daune la infrastructura critică a orașului.
Blackout și daune majore în Belgorod după un atac asupra infrastructurii energetice
Foto: Exilenova Plus / Telegram
Andrei Rachieru
04 feb. 2026, 12:11, Știri externe

Incidentul a afectat alimentarea cu energie electrică în întregul oraș și în regiunea înconjurătoare.

Conform publicației independente ruse Astra, două stații electrice, „Frunzenskaya” și „Belgorod”, ar fi fost lovite în timpul atacului. În urma incidentului, autoritățile locale au declarat că energia a fost întreruptă temporar, afectând mii de locuitori.

Guvernatorul regiunii Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a declarat că atacul ucrainean „masiv” a provocat daune infrastructurii energetice, iar echipele de urgență au lucrat toată noaptea pentru a restabili alimentarea cu energie electrică, apă și căldură. De asemenea, oficialul a precizat că un civil a fost rănit în urma incidentului, scrie The Kyiv Independent.

Canalele ucrainene de Telegram, inclusiv Exilenova Plus și Supernova, au publicat imagini și videoclipuri ale locuitorilor locali, surprinzând sirenele de alarmă aeriană și exploziile. Până în prezent, armata ucraineană nu a comentat oficial atacul, iar sursele media internaționale nu au putut confirma în mod independent informațiile.

Regiunea Belgorod se învecinează cu regiunile ucrainene Sumî, Harkov și Luhansk și este utilizată frecvent ca zonă de lansare pentru atacurile rusești asupra teritoriului ucrainean.

Incidentul vine în contextul campaniei de atacuri rusești asupra infrastructurii critice ucrainene, care a lăsat mii de oameni fără căldură și energie, în special în timpul valurilor de frig extrem, când temperaturile scad sub -20°C.

Specialiștii avertizează că astfel de atacuri asupra infrastructurii energetice din Belgorod pot escalada tensiunile în regiune și pot afecta funcționarea normală a serviciilor esențiale, punând în pericol civilii și facilitățile strategice.

Recomandarea video

Proiect controversat pentru modificarea Legii Academiei: tun imobiliar și un nou mandat pentru președintele Ion Aurel Pop, deși nu mai are dreptul
G4Media
TOP 15 | Cele mai bine plătite job-uri part-time din România, în 2026. Ce salariu câștigi pentru fiecare în parte
Gandul
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
A stat trei luni în izolare totală și a fost forțată să privească torturarea fratelui său. „Aveam sentimentul că eram îngropată de vie”
Libertatea
Zodia binecuvântată de rune, potrivit lui Mihai Voropchievici. Acești nativi vor radia de fericire în februarie 2026
CSID
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Promotor