Blackout și daune majore în Belgorod după un atac asupra infrastructurii energetice

Incidentul a afectat alimentarea cu energie electrică în întregul oraș și în regiunea înconjurătoare.

Conform publicației independente ruse Astra, două stații electrice, „Frunzenskaya” și „Belgorod”, ar fi fost lovite în timpul atacului. În urma incidentului, autoritățile locale au declarat că energia a fost întreruptă temporar, afectând mii de locuitori.

Guvernatorul regiunii Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a declarat că atacul ucrainean „masiv” a provocat daune infrastructurii energetice, iar echipele de urgență au lucrat toată noaptea pentru a restabili alimentarea cu energie electrică, apă și căldură. De asemenea, oficialul a precizat că un civil a fost rănit în urma incidentului, scrie The Kyiv Independent.

Canalele ucrainene de Telegram, inclusiv Exilenova Plus și Supernova, au publicat imagini și videoclipuri ale locuitorilor locali, surprinzând sirenele de alarmă aeriană și exploziile. Până în prezent, armata ucraineană nu a comentat oficial atacul, iar sursele media internaționale nu au putut confirma în mod independent informațiile.

Regiunea Belgorod se învecinează cu regiunile ucrainene Sumî, Harkov și Luhansk și este utilizată frecvent ca zonă de lansare pentru atacurile rusești asupra teritoriului ucrainean.

Incidentul vine în contextul campaniei de atacuri rusești asupra infrastructurii critice ucrainene, care a lăsat mii de oameni fără căldură și energie, în special în timpul valurilor de frig extrem, când temperaturile scad sub -20°C.

Specialiștii avertizează că astfel de atacuri asupra infrastructurii energetice din Belgorod pot escalada tensiunile în regiune și pot afecta funcționarea normală a serviciilor esențiale, punând în pericol civilii și facilitățile strategice.