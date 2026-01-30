Rusia a atacat Ucraina cu peste 100 de drone și o rachetă balistică, la câteva ore după anunțul lui Trump privind un acord cu Putin

Forțele ruse au atacat Ucraina, în noaptea de joi spre vineri, folosind o rachetă balistică Iskander-M și 111 drone Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri de drone, potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei.

80 de drone au fost doborâte, însă unele dintre ele au ajuns la țintă.

„Până la ora 08:00 (30 ianuarie – n.r.), forțele de apărare aeriană au distrus sau blocat 80 de drone inamice. Au fost înregistrate lovituri cu 1 rachetă balistică și 25 de drone în 15 locații și căderea unor echipamente aeriene doborâte (resturi) în 2 locații”, se arată în anunțul Forțelor Aeriene ale Ucrainei.

Racheta balistică Iskander-M a fost lansată din regiunea rusă Voronej. Dronele au fost lansate dinspre orașele rusești Bryansk, Oryol, Kursk, Millerovo și Primorsko-Akhtarsk, dar și din Donețk, ocupat temporar de forțele rusești.

Trump: Putin a acceptat să nu mai atace infrastructura energetică a Ucrainei timp de o săptămână

Atacul vine la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a anunțat, joi, că a discutat cu omologul său rus, Vladimir Putin, și că cel din urmă a fost de acord să oprească atacurile asupra Kievului și a altor orașe ucrainene timp de o săptămână, pe fondul temperaturilor scăzute.

În timpul unei întâlniri cu Cabinetul, liderul de la Casa Albă a spus: „Personal, l-am rugat pe președintele Putin să nu atace Kievul și diferite orașe timp de o săptămână, iar el a fost de acord. A fost foarte drăguț. Mulți oameni au spus: „Nu irosi apelul, nu vei primi asta”. Și a făcut-o”, potrivit Reuters.

În Ucraina este așteptat un val de frig sever, cu temperaturi care vor atinge și -30 grade Celsius în anumite zone în perioada 1-3 februarie.

Situația creează riscuri umanitare majore, întrucât milioane de oameni rămân fără căldură, electricitate și apă stabilă după atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice.