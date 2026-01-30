Prima pagină » Știri externe » Rusia a atacat Ucraina cu peste 100 de drone și o rachetă balistică, la câteva ore după anunțul lui Trump privind un acord cu Putin

Rusia a atacat Ucraina cu peste 100 de drone și o rachetă balistică, la câteva ore după anunțul lui Trump privind un acord cu Putin

În cursul nopții de joi spre vineri, Rusia a lansat atacuri asupra Ucrainei cu peste 100 de drone și o rachetă balistică. Atacurile vin la câteva ore după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că președintele rus Vladimir Putin a fost de acord să nu atace Kievul și alte orașe ucrainene pe fondul temperaturilor scăzute.
Rusia a atacat Ucraina cu peste 100 de drone și o rachetă balistică, la câteva ore după anunțul lui Trump privind un acord cu Putin
Diana Nunuț
30 ian. 2026, 11:00, Știri externe

Forțele ruse au atacat Ucraina, în noaptea de joi spre vineri, folosind o rachetă balistică Iskander-M și 111 drone Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri de drone, potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei.

80 de drone au fost doborâte, însă unele dintre ele au ajuns la țintă.

„Până la ora 08:00 (30 ianuarie – n.r.), forțele de apărare aeriană au distrus sau blocat 80 de drone inamice. Au fost înregistrate lovituri cu 1 rachetă balistică și 25 de drone în 15 locații și căderea unor echipamente aeriene doborâte (resturi) în 2 locații”, se arată în anunțul Forțelor Aeriene ale Ucrainei.

Racheta balistică Iskander-M a fost lansată din regiunea rusă Voronej. Dronele au fost lansate dinspre orașele rusești Bryansk, Oryol, Kursk, Millerovo și Primorsko-Akhtarsk, dar și din Donețk, ocupat temporar de forțele rusești.

Trump: Putin a acceptat să nu mai atace infrastructura energetică a Ucrainei timp de o săptămână

Atacul vine la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a anunțat, joi, că a discutat cu omologul său rus, Vladimir Putin, și că cel din urmă a fost de acord să oprească atacurile asupra Kievului și a altor orașe ucrainene timp de o săptămână, pe fondul temperaturilor scăzute.

În timpul unei întâlniri cu Cabinetul, liderul de la Casa Albă a spus: „Personal, l-am rugat pe președintele Putin să nu atace Kievul și diferite orașe timp de o săptămână, iar el a fost de acord. A fost foarte drăguț. Mulți oameni au spus: „Nu irosi apelul, nu vei primi asta”. Și a făcut-o”, potrivit Reuters.

În Ucraina este așteptat un val de frig sever, cu temperaturi care vor atinge și -30 grade Celsius în anumite zone în perioada 1-3 februarie.

Situația creează riscuri umanitare majore, întrucât milioane de oameni rămân fără căldură, electricitate și apă stabilă după atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice.

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Ce se întâmplă cu pensiile în 2027? Vești proaste pentru toți pensionarii din România
Gandul
Motivul real pentru care Cătălin Măruță a fost concediat de Pro TV. Ce au descoperit boșii
Cancan
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport
„Trebuia să îl fac pe soțul ei să o părăsească pentru a putea rămâne cu amantul!” „Măicuța Beatrice”, falsa clarvăzătoare care s-a îmbogățit din descântece și dezlegări de blesteme
Libertatea
Cele 2 zodii care riscă să ajungă la divorț în februarie 2026, potrivit experților în astrologie
CSID
Nimeni nu a vrut acest Audi A6, condus de Klaus Iohannis când era primar. Acum e scos la licitație cu 3.500 euro
Promotor