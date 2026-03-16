Apelul fostului președinte francez Nicolas Sarkozy împotriva condamnării pentru conspirație începe astăzi

Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, este așteptat să apară luni în fața instanței pentru a face apel împotriva condamnării sale pentru conspirație criminală, într-un dosar care vizează presupuse tentative de obținere de fonduri pentru campania sa electorală din 2007 din Libia.
Nicolas Sarkozy. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
16 mart. 2026, 15:05, Știri externe

Condamnarea pronunțată anul trecut a dus la o pedeapsă de cinci ani de închisoare, marcând o premieră istorică: Sarkozy a devenit primul președinte francez din perioada postbelică condamnat la detenție, scrie Reuters.

În urma sentinței, Nicolas Sarkozy a fost încarcerat în octombrie la La Santé, una dintre cele mai cunoscute închisori din Paris. După trei săptămâni, instanța a decis eliberarea sa sub control judiciar, măsură care include interdicția de a părăsi teritoriul Franței. Această decizie a fost luată până la soluționarea apelului, care redeschide unul dintre cele mai controversate dosare politice din istoria recentă a Franței.

Acuzațiile din dosar

Dosarul vizează acuzații potrivit cărora campania prezidențială din 2007 ar fi beneficiat de milioane de euro provenite din Libia, în perioada în care țara era condusă de fostul dictator Muammar Gaddafi. Procurorii au susținut că în 2005, pe când ocupa funcția de ministru de interne, Sarkozy ar fi încheiat un acord informal cu regimul libian, promițând sprijin diplomatic în schimbul finanțării campaniei.

Judecătorii au admis că nu există dovezi clare că un astfel de acord a fost încheiat sau că banii ar fi ajuns efectiv în conturile campaniei. Totuși, instanța a considerat că Sarkozy este vinovat de conspirație criminală, întrucât ar fi permis apropiaților săi să inițieze contacte cu oficiali libieni în vederea obținerii fondurilor.

Mai multe organizații civice, printre care Transparency International France, Sherpa și Anticor, au salutat decizia instanței. Avocatul lui Sarkozy, Christophe Ingrain, a refuzat să comenteze înainte de deschiderea procesului de apel.

