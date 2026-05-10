O companie aeriană introduce zboruri zilnice între New York și patru orașe din Europa

O companie aeriană importantă lansează noi zboruri zilnice către New York pentru prima dată în 6 ani. Potrivit Express, este vorba despre compania americană United Airlines.

Zborurile lansate în acest weekend, leagă Aeroportul Internațional Newark Liberty, principalul hub al United care deservește zona metropolitană a orașului New York, de patru orașe europene.

Noile rute sunt spre Split (Croația), Bari (Italia), Glasgow (Scoția) și Santiago de Compostela (Spania). Reprezentanții United susțin că este singura companie care lansează zboruri zilnice între SUA și Europa în vara acestui an.

United a anunțat că va opera aproape 800 de zboruri transatlantice dus-întors în fiecare săptămână în vara anului 2026. Compania deservește 44 de destinații peste Atlantic.