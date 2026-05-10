Statele Unite impun sancțiuni unor companii chineze pentru presupusul sprijin acordat Iranului

Departamentul de Stat al SUA a anunțat că sancțiunile vizează entități din China, pentru furnizarea de imagini din satelit care au permis Iranului să efectueze atacuri militare împotriva forțelor americane din Orientul Mijlociu.

„Printre măsurile luate astăzi se numără mai multe entități cu sediul în China care furnizează imagini din satelit pentru a facilita atacurile militare ale Iranului împotriva forțelor americane din Orientul Mijlociu (…) Măsura trage la răspundere entitățile cu sediul în China pentru sprijinul acordat Iranului. Statele Unite vor lua toate măsurile necesare de care dispun pentru a viza entitățile și persoanele fizice din țări terțe care ajută armata și baza industrială de apărare a Iranului”, se arată în anunțul Departamentului de Stat al SUA.

Entitățile vizate

Potrivit Financial Times, una dintre entitățile vizate de sancțiuni este The Earth Eye, o companie specializată în stații terestre de satelit pe care Washingtonul a acuzat-o că a furnizat imagini din satelit către Teheran.

Celelalte entități din China vizate de sancțiuni sunt MizarVision, o firmă de informații geospațiale, și Chang Guang Satellite Technology, care a ajutat Iranul prin furnizarea de imagini din satelit ale unor instalații militare operate de SUA.

Anunțul privind sancțiunile vine cu câteva zile înainte ca președintele american Donald Trump să plece într-o vizită de stat în China. Se așteaptă ca liderul de la Casa Albă și omologul său chinez, Xi Jinping, să poarte discuții despre situația din Orientul Mijlociu, inclusiv despre închiderea Strâmtorii Ormuz.

În ultimele săptămâni, oficialii americani au îndemnat Beijingul să depună mai multe eforturi pentru a exercita presiuni asupra Teheranului pentru a ajunge la un acord care să consolideze încetarea focului.