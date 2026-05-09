Iranul confirmă participarea la Campionatul Mondial de Fotbal, dar pune condiții

Solicitarea forului iranian vine după ce Canada i-a refuzat luna trecută intrarea președintelui federației iraniene înaintea Congresului FIFA, din cauza legăturilor sale cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, desemnat drept organizație teroristă de Ottawa în 2024, relatează Le Figaro.

Participarea Iranului la turneu, care va avea loc între 11 iunie și 19 iulie, a fost înconjurată de incertitudine de la izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu la sfârșitul lunii februarie, în urma atacurilor efectuate de Statele Unite și Israel.

„Cu siguranță vom participa la Cupa Mondială din 2026, dar țările gazdă trebuie să ia în considerare preocupările noastre”, a transmis Federația Iraniană de Fotbal pe site-ul său oficial. „Vom participa la turneu, dar fără a abandona credințele, cultura și convingerile noastre”, au adăugat oficialii, afirmând că „nicio putere externă nu poate priva Iranul de participarea sa la o competiție pentru care s-a calificat pe bună dreptate”.

Condiții și garanții

Președintele federației, Mehdi Taj, a declarat vineri că Teheranul a stabilit 10 condiții pentru participarea la eveniment, cerând garanții privind tratamentul aplicat țării.

Aceste condiții includ acordarea vizelor și respectarea personalului, a drapelului iranian și a imnului național. Teheranul solicită, de asemenea, un nivel ridicat de securitate pe aeroporturi, hoteluri și de-a lungul rutelor care duc spre stadioanele unde va juca echipa.

Secretarul de stat american Marco Rubio a dat asigurări că fotbaliștii iranieni vor fi bineveniți, dar a avertizat că Statele Unite ar putea refuza intrarea unor membri ai delegației iraniene care au legături cu Gărzile Revoluționare, care sunt, de asemenea, clasificate drept organizație teroristă de către Washington.

„Toți jucătorii și membrii staff-ului tehnic, în special cei care și-au îndeplinit serviciul militar în cadrul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, trebuie să obțină vize fără probleme”, a cerut președintele Federației Iraniene de Fotbal. Președintele FIFA, Gianni Infantino, a reafirmat că Iranul își va juca meciurile din Cupa Mondială în Statele Unite, conform planului. Iranul, care va avea sediul în Tucson, Arizona, va înfrunta Noua Zeelandă, Belgia și Egiptul în Grupa G.