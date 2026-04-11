Prima pagină » Sport » FIFA respinge cererea Iranului de a muta în Mexic meciurile de la Cupa Mondială, pe fondul conflictului cu SUA

FIFA respinge cererea Iranului de a muta în Mexic meciurile de la Cupa Mondială, pe fondul conflictului cu SUA

FIFA a decis să nu mute meciurile Iranului de la Cupa Mondială din Statele Unite în Mexic, în pofida războiului din Orientul Mijlociu, a declarat vineri președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum.
FIFA respinge cererea Iranului de a muta în Mexic meciurile de la Cupa Mondială, pe fondul conflictului cu SUA
Iulian Moşneagu
11 apr. 2026, 14:02, Sport

Autoritățile de la Teheran au solicitat să nu joace cele trei meciuri din faza grupelor în SUA, după ce Statele Unite și Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie, într-un conflict care s-a oprit abia în ultimele zile, pe fondul unui armistițiu fragil, relatează dpa.

„FIFA a decis în final că meciurile nu pot fi mutate din locațiile stabilite inițial”, a declarat președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, într-o conferință de presă, explicând că, din perspectiva FIFA, o astfel de schimbare ar fi presupus „un efort logistic uriaș”.

FIFA își exprimase anterior rezervele față de solicitarea Iranului de a muta partidele cu Belgia, Noua Zeelandă și Egipt de la turneul programat între 11 iunie și 19 iulie, găzduit de SUA, Mexic și Canada.

Președintele Federației Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj, a declarat recent că echipa boicotează Statele Unite, dar nu și Cupa Mondială, fără a oferi alte detalii, potrivit agenției de stat IRNA.

Președintele SUA, Donald Trump, a spus că nu consideră „potrivită” participarea Iranului, „pentru propria lor viață și siguranță”.

Recomandarea video

