FIFA invită federația Iranului la Zurich pentru discuții privind participarea la Cupa Mondială 2026

Decizia vine după ce oficialii iranieni au absentat de la Congresul FIFA desfășurat la finalul lunii aprilie în Canada, în contextul tensiunilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a reafirmat atunci că Iranul va participa la turneul final programat între 11 iunie și 19 iulie, inclusiv la meciurile din Statele Unite ale Americii, una dintre țările gazdă alături de Canada și Mexic.

„Vreau să confirm fără echivoc că Iranul va participa la Cupa Mondială și va juca în Statele Unite”, a declarat Infantino la deschiderea Congresului FIFA de la Vancouver.

Participarea Iranului a fost intens dezbătută în ultimele săptămâni, pe fondul conflictului izbucnit la finalul lunii februarie, după atacuri lansate de Israel și Statele Unite asupra Iranului.

La rândul său, președintele SUA Donald Trump a declarat că nu se opune prezenței Iranului la turneul final, sugerând că decizia aparține FIFA.

Absența delegației iraniene de la Congresul FIFA a fost cauzată de un incident la aeroportul din Toronto, care a determinat plecarea prematură a oficialilor. În centrul atenției s-a aflat președintele federației, Mehdi Taj, fost membru în Garda Revoluționară iraniană, organizație considerată teroristă de autoritățile canadiene.