Aryna Sabalenka, liderul mondial din tenisul feminin, cere boicotarea turneelor de Grand Slam, dacă nu crește procentul din venituri către jucători

„Fără noi nu ar exista turnee, nu ar exista spectacol, nu ar exista divertisment. Simt că merităm cu siguranță să fim plătiți mai bine, să primim un procent mai mare din venituri”, a spus Aryna Sabalenka, marți, la o conferință de presă înainte de startul turneului de la Roma (Italia).

Ea a mers mai departe, sugerând că tensiunile ar putea escalada dacă nu există schimbări.

„La un moment dat cred că vom ajunge la un boicot. Simt că aceasta ar putea fi singura modalitate de a ne apăra drepturile”, a adăugat Sabalenka.

Declarațiile vin pe fondul unei scrisori semnate de mai mulți jucători de top, inclusiv Jannik Sinner, Carlos Alcaraz și Alexander Zverev, în care aceștia își exprimă „profunda dezamăgire” față de modul de distribuire a banilor la Roland Garros.

Conform datelor invocate de jucători, procentul din veniturile turneului alocat sportivilor ar fi scăzut de la 15,5% în 2024 la aproximativ 14,9% în proiecțiile pentru 2026. Asta în ciuda creșterii fondului total de premiere la peste 61 de milioane de euro.

„Noi suntem cei care aducem publicul, audiențele și interesul global. Fără jucători, nu există acest produs”, a transmis Sabalenka, reiterând ideea centrală a nemulțumirii.

Pe de altă parte, Iga Świątek a nuanțat discuția, afirmând că un boicot ar fi „o măsură extremă” și că prioritar ar trebui să fie dialogul cu organizatorii.

„Cel mai important este să existe comunicare și negociere. Trebuie să găsim o soluție fără să ajungem la astfel de situații”, a spus și Iga Świątek.

Turneul Roland Garros este programat să înceapă pe 24 mai.