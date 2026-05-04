Jaqueline Cristian intră pentru prima oară în Top 30 în clasamentul WTA. Sabalenka se menține lider, dar Rybakina reduce din ecart

Jaqueline Cristian a urcat pe cea mai bună poziție din carieră, după prezența în 16-imile de finală de la turneul WTA1000 Madrid Open. Jucătoarea română a urcat cinci poziții, ajungând pe locul 28, cu 1.437 de puncte.

Sorana Cîrstea rămâne cea mai bine clasată româncă în clasamentul de simplu. Sportiva aflată în ultimul sezon al carierei se află pe locul 27, în coborâre o poziție, cu 1.595 de puncte. La Madrid, s-a oprit în 16-imile de finală.

A treia sportivă română din clasamentul WTA, Elena-Gabriela Ruse, a avansat patru locuri, până pe poziția a 67-a, cu 963 de puncte. La Madrid Open, s-a oprit în turul secund.

Lider detașat rămâne Aryna Sabalenka, cu 10.110 puncte. Însă, jucătoarea din Belarus, după eliminarea din sferturi de la Madrid, a pierdut din avansul față de a doua clasată, Elena Rybakina.

Sportiva din Kazahstan s-a apropiat la mai puțin de 2.000 de puncte, având 8.555 de puncte.

Poloneza Iga Swiatek a făcut rocada cu Coco Gauff, din SUA, și ocupă acum ultima treaptă a podiumului, cu 6.948 de puncte.

Un salt important a realizat Marta Kostiuk. Jucătoarea ucraineană a urcat opt locuri, până pe poziția a 15-a, cea mai bună clasare a carierei, după titlul cucerit la Madrid. Finalista turneului, Mirra Andreeva, a avansat pe locul 7.

Semifinalistă la Madrid, din postura de lucky-loser, Anastasia Potapova a realizat cel mai mare salt în clasament, în Top 100. Reprezentanta Austriei a urcat 18 locuri, ajungând pe locul 38.

La dublu, Elena-Gabriela Ruse este cea mai bine clasată reprezentantă a României, ocupând locul 80. Sorana Cîrstea a coborât până pe poziția a 85-a.