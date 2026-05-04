Prima pagină » Sport » Francezul Paul Seixas, noua vedetă din ciclismul mondial, anunță că va concura în Turul Franței 2026

Tânărul ciclist francez Paul Seixas a anunțat oficial luni că va participa la ediția din 2026 a Turului Franței, programată între 4 și 26 iulie, marcând astfel debutul său într-un Mare Tur. Inițial, francezul nu avea în program participarea în competiție.
sursă foto: DECATHLON CMA CGM TEAM
Petre Apostol
04 mai 2026, 12:28, Sport

Sportivul echipei Decathlon-CMA CGM vine după un început de sezon remarcabil. Paul Seixas a obținut șapte victorii și a încheiat pe locul al doilea cursa Liège-Bastogne-Liège. În ultimul „Monument” al primăverii a fost singurul ciclist care a putut să-i facă față slovenului Tadej Pogačar, campion mondial și lider detașat în clasamentul Uniunii Cicliste Internaționale.

Decizia participării a fost luată după evaluarea performanțelor din primăvară. Conducerea echipei consideră că francezul este pregătit să facă față rigorilor uneia dintre cele mai solicitante competiții din ciclismul mondial.

Seixas, una dintre marile speranțe ale ciclismului francez, a declarat anterior că prezența în Turul Franței reprezintă un „vis”. Însă, a subliniat necesitatea unei abordări prudente. Evoluțiile recente au confirmat că poate face pasul către competiția supremă.

Pentru a se pregăti pentru startul Turului Franței de la Barcelona, rutierul va efectua un stagiu de pregătire în Sierra Nevada, în Spania, potrivit echipei sale.

Seixas are programată, apoi, revenirea în competiții la Turul Alpilor (7-14 iunie), cursă pe care a încheiat-o pe locul 8 anul trecut.

