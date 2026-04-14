Prima pagină » Sport » Noua vedetă din ciclismul profesionist, Paul Seixas, urcare impresionantă în clasamentul mondial UCI / Tadej Pogacar rămâne lider

Noua vedetă din ciclismul profesionist, Paul Seixas, urcare impresionantă în clasamentul mondial UCI / Tadej Pogacar rămâne lider

Ciclistul francez Paul Seixas, noua vedetă a circuitului profesionist, a urcat pe locul 21 în clasamentul mondial individual al Uniunii Cicliste Internaționale (UCI), după victoria obținută în Turul Țării Bascilor, potrivit ierarhiei actualizate marți. Tadej Pogacar rămâne lider.
Noua vedetă din ciclismul profesionist, Paul Seixas, urcare impresionantă în clasamentul mondial UCI / Tadej Pogacar rămâne lider
sursă foto: Decathlon CMA CGM Team
Petre Apostol
14 apr. 2026, 11:17, Sport

În vârstă de numai 19 ani, Paul Seixas a făcut un salt de 11 poziții, reușind una dintre cele mai importante performanțe ale sezonului în cursele pe etape World Tour.

Succesul său din Turul Țării Bascilor marchează și primul triumf francez într-o astfel de competiție după o perioadă îndelungată. Seixas este văzut ca un pretendent la câștigarea în viitor al Turului Franței. Asta deși nu a participat până acum la o competiție mai lungă de o săptămână.

Rezultatul său din Turul Țării Bascilor a adus bilanțul echipei sale, Decathlon-CMA CGM, la 15 victorii în acest sezon, dintre care șapte în World Tour.

Decathlon ocupă locul 4 în clasamentul echipelor. Ierarhia este condusă de UAE Team Emirates XRG, urmată de Red Bull Bora Hansgrohe și, respectiv, de Visma Lease a Bike.

În clasamentul general individual, lider rămâne slovenul Tadej Pogacar (UAE), cu 11.610 puncte.

Acesta este urmat de danezul Jonas Vingegaard (Visma – 6885.14 puncte) și de mexicanul Isaac Del Toro (UAE – 6711).

Belgianul Wout van Aert (Visma) a urcat pe locul șase, după victoria din „Infernul Nordului”, Paris-Roubaix, de duminică.

Primul român din clasament este Cristian Răileanu (Li Ning Star). Sportivul de 33 de ani a coborât 7 poziții, ajungând pe locul 360, cu 252 de puncte.

