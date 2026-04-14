Noua vedetă din ciclismul profesionist, Paul Seixas, urcare impresionantă în clasamentul mondial UCI / Tadej Pogacar rămâne lider

În vârstă de numai 19 ani, Paul Seixas a făcut un salt de 11 poziții, reușind una dintre cele mai importante performanțe ale sezonului în cursele pe etape World Tour.

Succesul său din Turul Țării Bascilor marchează și primul triumf francez într-o astfel de competiție după o perioadă îndelungată. Seixas este văzut ca un pretendent la câștigarea în viitor al Turului Franței. Asta deși nu a participat până acum la o competiție mai lungă de o săptămână.

Rezultatul său din Turul Țării Bascilor a adus bilanțul echipei sale, Decathlon-CMA CGM, la 15 victorii în acest sezon, dintre care șapte în World Tour.

Decathlon ocupă locul 4 în clasamentul echipelor. Ierarhia este condusă de UAE Team Emirates XRG, urmată de Red Bull Bora Hansgrohe și, respectiv, de Visma Lease a Bike.

În clasamentul general individual, lider rămâne slovenul Tadej Pogacar (UAE), cu 11.610 puncte.

Acesta este urmat de danezul Jonas Vingegaard (Visma – 6885.14 puncte) și de mexicanul Isaac Del Toro (UAE – 6711).

Belgianul Wout van Aert (Visma) a urcat pe locul șase, după victoria din „Infernul Nordului”, Paris-Roubaix, de duminică.

Primul român din clasament este Cristian Răileanu (Li Ning Star). Sportivul de 33 de ani a coborât 7 poziții, ajungând pe locul 360, cu 252 de puncte.