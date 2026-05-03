Tadej Pogačar se impune în Turul Romandiei. Ciclistul sloven câștigă patru din șase etape

Tadej Pogačar, de la UAE Team Emirates-XRG, s-a impus la capătul celor 178,2 kilometri dintre Lucens și Leysin, pe o sosire în cățărare unde a răspuns fără dificultate atacurilor lansate de rivalii de la Red Bull-Bora-Hansgrohe.

Germanul Florian Lipowitz, ocupantul locului secund la general înaintea ultimei etape, a atacat primul pe ascensiunea finală. Însă Pogačar a controlat situația și l-a depășit în sprintul final.

Lipowitz a încheiat etapa pe locul al doilea. Coechipierul său, Primož Roglič, a încheiat al treilea.

În clasamentul general final al Tour de Romandie, Pogačar s-a impus autoritar, după patru victorii de etapă în cele șase zile de concurs, confirmând forma excelentă din acest sezon.

Podiumul final al cursei elvețiene a fost completat de Lipowitz și francezul de la Bahrain Victorious, Lenny Martinez.

Tadej Pogačar are, astfel, opt victorii în zece zile de concurs în acest sezon, fiind lider detașat în clasamentul mondial UCI.